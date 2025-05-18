SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Swing experimental M15
Ihor Otkydach

Swing experimental M15

Ihor Otkydach
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 19%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
131
Bénéfice trades:
122 (93.12%)
Perte trades:
9 (6.87%)
Meilleure transaction:
19.87 USD
Pire transaction:
-52.59 USD
Bénéfice brut:
422.90 USD (26 937 pips)
Perte brute:
-321.04 USD (17 378 pips)
Gains consécutifs maximales:
39 (89.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
97.72 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.67%
Charge de dépôt maximale:
2.52%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.17
Longs trades:
66 (50.38%)
Courts trades:
65 (49.62%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
0.78 USD
Bénéfice moyen:
3.47 USD
Perte moyenne:
-35.67 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-87.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-87.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.05%
Prévision annuelle:
-12.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
87.17 USD (12.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.70% (61.12 USD)
Par fonds propres:
14.30% (84.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 33
AUDSGD 24
EURCAD 21
AUDUSD 19
EURUSD 12
NZDUSD 10
EURAUD 8
AUDCHF 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 35
AUDSGD -22
EURCAD 19
AUDUSD 52
EURUSD -36
NZDUSD 2
EURAUD 37
AUDCHF 15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 3.3K
AUDSGD 132
EURCAD 1.1K
AUDUSD 3.6K
EURUSD -4.2K
NZDUSD 1.1K
EURAUD 3.4K
AUDCHF 1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.87 USD
Pire transaction: -53 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +89.04 USD
Perte consécutive maximale: -87.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXPIG-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 4
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 10
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-4
0.29 × 87
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICMarketsSC-MT5-4
0.66 × 2247
BlackBullMarkets-Live
1.00 × 1
Hankotrade-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.00 × 3174
Exness-MT5Real5
1.03 × 35
FusionMarkets-Live
1.05 × 109
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
itexsys-Platform
1.17 × 6
Exness-MT5Real2
1.43 × 7
RoboForex-ECN
1.45 × 107
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ForexClubBY-MT5 Real Server
1.50 × 107
VantageInternational-Live 4
1.57 × 109
Forex.com-Live 536
1.73 × 158
ForexClub-MT5 Real Server
2.00 × 1
ForexTimeFXTM-Live01
2.00 × 1
28 plus...
Swing Experimental is a test portfolio where I test new parameters for the SWING MASTER EA - https://www.mql5.com/en/market/product/137361?source=Site+Profile+Seller

Once these settings show good performance, I will publish the set files for general use.


Aucun avis
2025.09.26 01:27
No swaps are charged
2025.09.26 01:27
No swaps are charged
2025.09.23 21:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.29 16:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.20 10:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 06:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 13:04
Share of trading days is too low
2025.05.20 13:04
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 08:22
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 08:22
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.18 08:22
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.18 08:22
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.18 08:22
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
