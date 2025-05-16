- Büyüme
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
654 (73.73%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (26.27%)
En iyi işlem:
63.00 USD
En kötü işlem:
-453.59 USD
Brüt kâr:
3 116.28 USD (170 948 pips)
Brüt zarar:
-3 092.37 USD (256 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (72.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.38 USD (33)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.78%
Maks. mevduat yükü:
42.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
439 (49.49%)
Satış işlemleri:
448 (50.51%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-13.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-346.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-887.29 USD (2)
Aylık büyüme:
39.71%
Yıllık tahmin:
481.78%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.58 USD
Maksimum:
1 252.02 USD (71.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.26% (1 252.02 USD)
Varlığa göre:
73.88% (976.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|327
|XAUUSDr
|255
|USDJPYr
|86
|AUDCADr
|85
|EURGBPr
|22
|EURAUDr
|19
|GBPUSDr
|13
|AUDJPYr
|10
|GBPAUDr
|8
|GER40.F
|8
|EURJPYr
|7
|AUDUSDr
|6
|USDCADr
|5
|USDCHFr
|5
|NZDCADr
|5
|CHFJPYr
|5
|#Tesla
|3
|GBPJPYr
|3
|EURCADr
|3
|XAGUSD
|2
|CADJPYr
|2
|GBPCADr
|2
|NZDJPYr
|2
|USA100
|1
|AUDNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|EURNZDr
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDr
|234
|XAUUSDr
|93
|USDJPYr
|230
|AUDCADr
|158
|EURGBPr
|57
|EURAUDr
|44
|GBPUSDr
|16
|AUDJPYr
|9
|GBPAUDr
|5
|GER40.F
|-866
|EURJPYr
|4
|AUDUSDr
|10
|USDCADr
|7
|USDCHFr
|24
|NZDCADr
|-12
|CHFJPYr
|11
|#Tesla
|17
|GBPJPYr
|-4
|EURCADr
|1
|XAGUSD
|-20
|CADJPYr
|3
|GBPCADr
|1
|NZDJPYr
|2
|USA100
|2
|AUDNZDr
|-2
|EURCHFr
|1
|EURNZDr
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDr
|10K
|XAUUSDr
|3.7K
|USDJPYr
|15K
|AUDCADr
|22K
|EURGBPr
|3.6K
|EURAUDr
|1.4K
|GBPUSDr
|-1.2K
|AUDJPYr
|1.3K
|GBPAUDr
|-2.7K
|GER40.F
|-145K
|EURJPYr
|105
|AUDUSDr
|944
|USDCADr
|451
|USDCHFr
|532
|NZDCADr
|-397
|CHFJPYr
|1.6K
|#Tesla
|1.1K
|GBPJPYr
|-571
|EURCADr
|84
|XAGUSD
|-1K
|CADJPYr
|463
|GBPCADr
|68
|NZDJPYr
|345
|USA100
|1.9K
|AUDNZDr
|-78
|EURCHFr
|43
|EURNZDr
|372
En iyi işlem: +63.00 USD
En kötü işlem: -454 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +72.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is my scaled copy account for small equity investors.
The lot sizes are automatically scaled according to my main account and signal account.
I recommend you start with minimum 1000 USD. I automatically close all trades if my daily loose reach 20% of my equity.
If you don't want to pay monthly fee send me message to my telegram @Right_WayBro.
