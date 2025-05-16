SinyallerBölümler
Osman Sarikaya

No Rush

Osman Sarikaya
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -26%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
887
Kârla kapanan işlemler:
654 (73.73%)
Zararla kapanan işlemler:
233 (26.27%)
En iyi işlem:
63.00 USD
En kötü işlem:
-453.59 USD
Brüt kâr:
3 116.28 USD (170 948 pips)
Brüt zarar:
-3 092.37 USD (256 293 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (72.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
137.38 USD (33)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
72.78%
Maks. mevduat yükü:
42.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
439 (49.49%)
Satış işlemleri:
448 (50.51%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.03 USD
Ortalama kâr:
4.76 USD
Ortalama zarar:
-13.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-346.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-887.29 USD (2)
Aylık büyüme:
39.71%
Yıllık tahmin:
481.78%
Algo alım-satım:
79%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
497.58 USD
Maksimum:
1 252.02 USD (71.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.26% (1 252.02 USD)
Varlığa göre:
73.88% (976.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDr 327
XAUUSDr 255
USDJPYr 86
AUDCADr 85
EURGBPr 22
EURAUDr 19
GBPUSDr 13
AUDJPYr 10
GBPAUDr 8
GER40.F 8
EURJPYr 7
AUDUSDr 6
USDCADr 5
USDCHFr 5
NZDCADr 5
CHFJPYr 5
#Tesla 3
GBPJPYr 3
EURCADr 3
XAGUSD 2
CADJPYr 2
GBPCADr 2
NZDJPYr 2
USA100 1
AUDNZDr 1
EURCHFr 1
EURNZDr 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDr 234
XAUUSDr 93
USDJPYr 230
AUDCADr 158
EURGBPr 57
EURAUDr 44
GBPUSDr 16
AUDJPYr 9
GBPAUDr 5
GER40.F -866
EURJPYr 4
AUDUSDr 10
USDCADr 7
USDCHFr 24
NZDCADr -12
CHFJPYr 11
#Tesla 17
GBPJPYr -4
EURCADr 1
XAGUSD -20
CADJPYr 3
GBPCADr 1
NZDJPYr 2
USA100 2
AUDNZDr -2
EURCHFr 1
EURNZDr 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDr 10K
XAUUSDr 3.7K
USDJPYr 15K
AUDCADr 22K
EURGBPr 3.6K
EURAUDr 1.4K
GBPUSDr -1.2K
AUDJPYr 1.3K
GBPAUDr -2.7K
GER40.F -145K
EURJPYr 105
AUDUSDr 944
USDCADr 451
USDCHFr 532
NZDCADr -397
CHFJPYr 1.6K
#Tesla 1.1K
GBPJPYr -571
EURCADr 84
XAGUSD -1K
CADJPYr 463
GBPCADr 68
NZDJPYr 345
USA100 1.9K
AUDNZDr -78
EURCHFr 43
EURNZDr 372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.00 USD
En kötü işlem: -454 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +72.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
This is my scaled copy account for small equity investors. 

The lot sizes are automatically scaled according to my main account and signal account. 

I recommend you start with minimum 1000 USD. I automatically close all trades if my daily loose reach 20% of my equity. 

If you don't want to pay monthly fee send me message to my telegram @Right_WayBro. 

İnceleme yok
2025.08.01 16:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 13:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 07:06
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.18 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
