Osman Sarikaya

No Rush

Osman Sarikaya
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -26%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
883
Bénéfice trades:
652 (73.83%)
Perte trades:
231 (26.16%)
Meilleure transaction:
63.00 USD
Pire transaction:
-453.59 USD
Bénéfice brut:
3 111.02 USD (170 424 pips)
Perte brute:
-3 087.70 USD (255 827 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (72.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
137.38 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
72.78%
Charge de dépôt maximale:
42.89%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
439 (49.72%)
Courts trades:
444 (50.28%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.03 USD
Bénéfice moyen:
4.77 USD
Perte moyenne:
-13.37 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-346.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-887.29 USD (2)
Croissance mensuelle:
39.65%
Prévision annuelle:
481.06%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
497.58 USD
Maximal:
1 252.02 USD (71.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
75.26% (1 252.02 USD)
Par fonds propres:
73.88% (976.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDr 327
XAUUSDr 251
USDJPYr 86
AUDCADr 85
EURGBPr 22
EURAUDr 19
GBPUSDr 13
AUDJPYr 10
GBPAUDr 8
GER40.F 8
EURJPYr 7
AUDUSDr 6
USDCADr 5
USDCHFr 5
NZDCADr 5
CHFJPYr 5
#Tesla 3
GBPJPYr 3
EURCADr 3
XAGUSD 2
CADJPYr 2
GBPCADr 2
NZDJPYr 2
USA100 1
AUDNZDr 1
EURCHFr 1
EURNZDr 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDr 234
XAUUSDr 92
USDJPYr 230
AUDCADr 158
EURGBPr 57
EURAUDr 44
GBPUSDr 16
AUDJPYr 9
GBPAUDr 5
GER40.F -866
EURJPYr 4
AUDUSDr 10
USDCADr 7
USDCHFr 24
NZDCADr -12
CHFJPYr 11
#Tesla 17
GBPJPYr -4
EURCADr 1
XAGUSD -20
CADJPYr 3
GBPCADr 1
NZDJPYr 2
USA100 2
AUDNZDr -2
EURCHFr 1
EURNZDr 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDr 10K
XAUUSDr 3.7K
USDJPYr 15K
AUDCADr 22K
EURGBPr 3.6K
EURAUDr 1.4K
GBPUSDr -1.2K
AUDJPYr 1.3K
GBPAUDr -2.7K
GER40.F -145K
EURJPYr 105
AUDUSDr 944
USDCADr 451
USDCHFr 532
NZDCADr -397
CHFJPYr 1.6K
#Tesla 1.1K
GBPJPYr -571
EURCADr 84
XAGUSD -1K
CADJPYr 463
GBPCADr 68
NZDJPYr 345
USA100 1.9K
AUDNZDr -78
EURCHFr 43
EURNZDr 372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.00 USD
Pire transaction: -454 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +72.89 USD
Perte consécutive maximale: -346.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
This is my scaled copy account for small equity investors. 

The lot sizes are automatically scaled according to my main account and signal account. 

I recommend you start with minimum 1000 USD. I automatically close all trades if my daily loose reach 20% of my equity. 

If you don't want to pay monthly fee send me message to my telegram @Right_WayBro. 

Aucun avis
2025.08.01 16:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 13:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 07:06
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.18 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
No Rush
50 USD par mois
-26%
0
0
USD
1.4K
USD
21
79%
883
73%
73%
1.00
0.03
USD
75%
1:500
