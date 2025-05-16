SegnaliSezioni
Osman Sarikaya

No Rush

Osman Sarikaya
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -26%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
887
Profit Trade:
654 (73.73%)
Loss Trade:
233 (26.27%)
Best Trade:
63.00 USD
Worst Trade:
-453.59 USD
Profitto lordo:
3 116.28 USD (170 948 pips)
Perdita lorda:
-3 092.37 USD (256 293 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (72.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.38 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.78%
Massimo carico di deposito:
42.89%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
439 (49.49%)
Short Trade:
448 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-346.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-887.29 USD (2)
Crescita mensile:
39.71%
Previsione annuale:
481.78%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.58 USD
Massimale:
1 252.02 USD (71.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.26% (1 252.02 USD)
Per equità:
73.88% (976.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDr 327
XAUUSDr 255
USDJPYr 86
AUDCADr 85
EURGBPr 22
EURAUDr 19
GBPUSDr 13
AUDJPYr 10
GBPAUDr 8
GER40.F 8
EURJPYr 7
AUDUSDr 6
USDCADr 5
USDCHFr 5
NZDCADr 5
CHFJPYr 5
#Tesla 3
GBPJPYr 3
EURCADr 3
XAGUSD 2
CADJPYr 2
GBPCADr 2
NZDJPYr 2
USA100 1
AUDNZDr 1
EURCHFr 1
EURNZDr 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDr 234
XAUUSDr 93
USDJPYr 230
AUDCADr 158
EURGBPr 57
EURAUDr 44
GBPUSDr 16
AUDJPYr 9
GBPAUDr 5
GER40.F -866
EURJPYr 4
AUDUSDr 10
USDCADr 7
USDCHFr 24
NZDCADr -12
CHFJPYr 11
#Tesla 17
GBPJPYr -4
EURCADr 1
XAGUSD -20
CADJPYr 3
GBPCADr 1
NZDJPYr 2
USA100 2
AUDNZDr -2
EURCHFr 1
EURNZDr 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDr 10K
XAUUSDr 3.7K
USDJPYr 15K
AUDCADr 22K
EURGBPr 3.6K
EURAUDr 1.4K
GBPUSDr -1.2K
AUDJPYr 1.3K
GBPAUDr -2.7K
GER40.F -145K
EURJPYr 105
AUDUSDr 944
USDCADr 451
USDCHFr 532
NZDCADr -397
CHFJPYr 1.6K
#Tesla 1.1K
GBPJPYr -571
EURCADr 84
XAGUSD -1K
CADJPYr 463
GBPCADr 68
NZDJPYr 345
USA100 1.9K
AUDNZDr -78
EURCHFr 43
EURNZDr 372
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.00 USD
Worst Trade: -454 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +72.89 USD
Massima perdita consecutiva: -346.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsGlobal-Live1
0.00 × 3
This is my scaled copy account for small equity investors. 

The lot sizes are automatically scaled according to my main account and signal account. 

I recommend you start with minimum 1000 USD. I automatically close all trades if my daily loose reach 20% of my equity. 

If you don't want to pay monthly fee send me message to my telegram @Right_WayBro. 

Non ci sono recensioni
2025.08.01 16:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 15:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 19:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 16:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 13:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 07:06
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 10:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 09:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.23 11:48
No swaps are charged
2025.06.18 12:23
No swaps are charged on the signal account
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.11 08:14
No swaps are charged
2025.06.09 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
