- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
887
Profit Trade:
654 (73.73%)
Loss Trade:
233 (26.27%)
Best Trade:
63.00 USD
Worst Trade:
-453.59 USD
Profitto lordo:
3 116.28 USD (170 948 pips)
Perdita lorda:
-3 092.37 USD (256 293 pips)
Vincite massime consecutive:
36 (72.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
137.38 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
72.78%
Massimo carico di deposito:
42.89%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
439 (49.49%)
Short Trade:
448 (50.51%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.03 USD
Profitto medio:
4.76 USD
Perdita media:
-13.27 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-346.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-887.29 USD (2)
Crescita mensile:
39.71%
Previsione annuale:
481.78%
Algo trading:
79%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
497.58 USD
Massimale:
1 252.02 USD (71.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.26% (1 252.02 USD)
Per equità:
73.88% (976.21 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|327
|XAUUSDr
|255
|USDJPYr
|86
|AUDCADr
|85
|EURGBPr
|22
|EURAUDr
|19
|GBPUSDr
|13
|AUDJPYr
|10
|GBPAUDr
|8
|GER40.F
|8
|EURJPYr
|7
|AUDUSDr
|6
|USDCADr
|5
|USDCHFr
|5
|NZDCADr
|5
|CHFJPYr
|5
|#Tesla
|3
|GBPJPYr
|3
|EURCADr
|3
|XAGUSD
|2
|CADJPYr
|2
|GBPCADr
|2
|NZDJPYr
|2
|USA100
|1
|AUDNZDr
|1
|EURCHFr
|1
|EURNZDr
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDr
|234
|XAUUSDr
|93
|USDJPYr
|230
|AUDCADr
|158
|EURGBPr
|57
|EURAUDr
|44
|GBPUSDr
|16
|AUDJPYr
|9
|GBPAUDr
|5
|GER40.F
|-866
|EURJPYr
|4
|AUDUSDr
|10
|USDCADr
|7
|USDCHFr
|24
|NZDCADr
|-12
|CHFJPYr
|11
|#Tesla
|17
|GBPJPYr
|-4
|EURCADr
|1
|XAGUSD
|-20
|CADJPYr
|3
|GBPCADr
|1
|NZDJPYr
|2
|USA100
|2
|AUDNZDr
|-2
|EURCHFr
|1
|EURNZDr
|2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDr
|10K
|XAUUSDr
|3.7K
|USDJPYr
|15K
|AUDCADr
|22K
|EURGBPr
|3.6K
|EURAUDr
|1.4K
|GBPUSDr
|-1.2K
|AUDJPYr
|1.3K
|GBPAUDr
|-2.7K
|GER40.F
|-145K
|EURJPYr
|105
|AUDUSDr
|944
|USDCADr
|451
|USDCHFr
|532
|NZDCADr
|-397
|CHFJPYr
|1.6K
|#Tesla
|1.1K
|GBPJPYr
|-571
|EURCADr
|84
|XAGUSD
|-1K
|CADJPYr
|463
|GBPCADr
|68
|NZDJPYr
|345
|USA100
|1.9K
|AUDNZDr
|-78
|EURCHFr
|43
|EURNZDr
|372
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +63.00 USD
Worst Trade: -454 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +72.89 USD
Massima perdita consecutiva: -346.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsGlobal-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
HFMarketsGlobal-Live1
|0.00 × 3
This is my scaled copy account for small equity investors.
The lot sizes are automatically scaled according to my main account and signal account.
I recommend you start with minimum 1000 USD. I automatically close all trades if my daily loose reach 20% of my equity.
If you don't want to pay monthly fee send me message to my telegram @Right_WayBro.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-26%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
21
79%
887
73%
73%
1.00
0.03
USD
USD
75%
1:500