SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LQFlow
Aidas Krikstaponis

LQFlow

Aidas Krikstaponis
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
207
Kârla kapanan işlemler:
158 (76.32%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (23.67%)
En iyi işlem:
8.77 USD
En kötü işlem:
-8.82 USD
Brüt kâr:
234.36 USD (17 950 pips)
Brüt zarar:
-125.47 USD (8 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (62.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.66 USD (20)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
24.43%
Maks. mevduat yükü:
90.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.28
Alış işlemleri:
93 (44.93%)
Satış işlemleri:
114 (55.07%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
1.48 USD
Ortalama zarar:
-2.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-47.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-47.62 USD (7)
Aylık büyüme:
4.53%
Yıllık tahmin:
54.96%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.64 USD
Maksimum:
47.66 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.87% (47.66 USD)
Varlığa göre:
4.07% (41.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 47
USDJPY 36
GBPUSD 31
USDCAD 28
EURUSD 24
NZDUSD 15
AUDUSD 13
USDCHF 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 20
USDJPY 26
GBPUSD 20
USDCAD -3
EURUSD 17
NZDUSD 20
AUDUSD -1
USDCHF 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD 2.1K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 2K
USDCAD 141
EURUSD 1.6K
NZDUSD 669
AUDUSD 250
USDCHF 782
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.77 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +62.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 9
Pepperstone-Edge09
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
XMTrading-Real 12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.14 × 14
OneTrade-Real
0.17 × 6
AxiTrader-US06-Live
0.25 × 8
ICMarkets-Live07
0.26 × 188
ICMarkets-Live10
0.29 × 7
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.43 × 7
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
CFHMarkets-Live1
0.48 × 147
Pepperstone-Edge11
0.50 × 6
RoboForex-ECN-2
0.52 × 119
ICMarkets-Live09
0.55 × 111
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live06
0.60 × 173
TickmillUK-Live03
0.61 × 57
Monex-Server2
0.63 × 49
192 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

LQFlow is a fully automated trading system that unites multiple strategies in a single framework. Designed as an experimental approach, it adapts to different market conditions using grid-style execution, fixed profit targets, and selective scaling. Stop Loss is not always applied, making the system flexible but also riskier.

LQFlow is a complex, evolving framework for those seeking alternative trading edges.

-----------------------------------

How to subscribe to a signal?


İnceleme yok
2025.08.14 08:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 17:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 13:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 13:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 10:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.19 10:10
Share of trading days is too low
2025.05.19 10:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.16 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.16 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.16 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.16 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
LQFlow
Ayda 40 USD
11%
0
0
USD
1.1K
USD
19
100%
207
76%
24%
1.86
0.53
USD
5%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.