- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
455 (71.31%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (28.68%)
En iyi işlem:
151.76 USD
En kötü işlem:
-34.95 USD
Brüt kâr:
1 584.33 USD (52 999 pips)
Brüt zarar:
-811.99 USD (45 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
75.04%
Maks. mevduat yükü:
13.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
282 (44.20%)
Satış işlemleri:
356 (55.80%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-215.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.74 USD (9)
Aylık büyüme:
3.94%
Yıllık tahmin:
47.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
215.74 USD (14.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.65% (215.74 USD)
Varlığa göre:
32.03% (471.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|7.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +151.76 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +24.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
59%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
19
100%
638
71%
75%
1.95
1.21
USD
USD
32%
1:500