Sinyaller / MetaTrader 4 / Only for monitoring bot Ice Cube
Sergey Batudayev

Only for monitoring bot Ice Cube

Sergey Batudayev
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 59%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
638
Kârla kapanan işlemler:
455 (71.31%)
Zararla kapanan işlemler:
183 (28.68%)
En iyi işlem:
151.76 USD
En kötü işlem:
-34.95 USD
Brüt kâr:
1 584.33 USD (52 999 pips)
Brüt zarar:
-811.99 USD (45 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (24.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
217.68 USD (3)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
75.04%
Maks. mevduat yükü:
13.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
3.58
Alış işlemleri:
282 (44.20%)
Satış işlemleri:
356 (55.80%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.21 USD
Ortalama kâr:
3.48 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-215.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-215.74 USD (9)
Aylık büyüme:
3.94%
Yıllık tahmin:
47.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
215.74 USD (14.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.65% (215.74 USD)
Varlığa göre:
32.03% (471.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 638
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +151.76 USD
En kötü işlem: -35 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +24.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -215.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
İnceleme yok
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 07:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.19 07:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.