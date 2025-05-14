- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
638
Profit Trade:
455 (71.31%)
Loss Trade:
183 (28.68%)
Best Trade:
151.76 USD
Worst Trade:
-34.95 USD
Profitto lordo:
1 584.33 USD (52 999 pips)
Perdita lorda:
-811.99 USD (45 918 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (24.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
217.68 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
75.04%
Massimo carico di deposito:
13.11%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
3.58
Long Trade:
282 (44.20%)
Short Trade:
356 (55.80%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
3.48 USD
Perdita media:
-4.44 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-215.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-215.74 USD (9)
Crescita mensile:
4.71%
Previsione annuale:
59.63%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
215.74 USD (14.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.65% (215.74 USD)
Per equità:
32.03% (471.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|638
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +151.76 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +24.29 USD
Massima perdita consecutiva: -215.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
59%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
19
100%
638
71%
75%
1.95
1.21
USD
USD
32%
1:500