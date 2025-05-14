- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
954
利益トレード:
654 (68.55%)
損失トレード:
300 (31.45%)
ベストトレード:
151.76 USD
最悪のトレード:
-34.95 USD
総利益:
2 677.13 USD (78 746 pips)
総損失:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
最大連続の勝ち:
24 (24.29 USD)
最大連続利益:
217.68 USD (3)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
79.26%
最大入金額:
13.11%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
5.39
長いトレード:
406 (42.56%)
短いトレード:
548 (57.44%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
1.22 USD
平均利益:
4.09 USD
平均損失:
-5.05 USD
最大連続の負け:
9 (-215.74 USD)
最大連続損失:
-215.74 USD (9)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
215.74 USD (14.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.65% (215.74 USD)
エクイティによる:
32.03% (471.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|954
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +151.76 USD
最悪のトレード: -35 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +24.29 USD
最大連続損失: -215.74 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
レビューなし
