- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
954
Прибыльных трейдов:
654 (68.55%)
Убыточных трейдов:
300 (31.45%)
Лучший трейд:
151.76 USD
Худший трейд:
-34.95 USD
Общая прибыль:
2 677.13 USD (78 746 pips)
Общий убыток:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (24.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
79.26%
Макс. загрузка депозита:
13.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
5.39
Длинных трейдов:
406 (42.56%)
Коротких трейдов:
548 (57.44%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
1.22 USD
Средняя прибыль:
4.09 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-215.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.74 USD (9)
Прирост в месяц:
2.57%
Годовой прогноз:
31.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
215.74 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (215.74 USD)
По эквити:
32.03% (471.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|954
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +151.76 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +24.29 USD
Макс. убыток в серии: -215.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
75%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
34
100%
954
68%
79%
1.76
1.22
USD
USD
32%
1:500