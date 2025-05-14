СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Only for monitoring bot Ice Cube
Sergey Batudayev

Only for monitoring bot Ice Cube

Sergey Batudayev
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 75%
Weltrade-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
954
Прибыльных трейдов:
654 (68.55%)
Убыточных трейдов:
300 (31.45%)
Лучший трейд:
151.76 USD
Худший трейд:
-34.95 USD
Общая прибыль:
2 677.13 USD (78 746 pips)
Общий убыток:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (24.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
217.68 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
79.26%
Макс. загрузка депозита:
13.11%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
5.39
Длинных трейдов:
406 (42.56%)
Коротких трейдов:
548 (57.44%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
1.22 USD
Средняя прибыль:
4.09 USD
Средний убыток:
-5.05 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-215.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-215.74 USD (9)
Прирост в месяц:
2.57%
Годовой прогноз:
31.22%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
215.74 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (215.74 USD)
По эквити:
32.03% (471.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 954
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 273
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +151.76 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +24.29 USD
Макс. убыток в серии: -215.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
еще 896...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 07:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.19 07:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Only for monitoring bot Ice Cube
999 USD в месяц
75%
0
0
USD
4.2K
USD
34
100%
954
68%
79%
1.76
1.22
USD
32%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.