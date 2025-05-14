- 成长
交易:
954
盈利交易:
654 (68.55%)
亏损交易:
300 (31.45%)
最好交易:
151.76 USD
最差交易:
-34.95 USD
毛利:
2 677.13 USD (78 746 pips)
毛利亏损:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
最大连续赢利:
24 (24.29 USD)
最大连续盈利:
217.68 USD (3)
夏普比率:
0.11
交易活动:
79.26%
最大入金加载:
13.11%
最近交易:
25 几分钟前
每周交易:
15
平均持有时间:
19 小时
采收率:
5.39
长期交易:
406 (42.56%)
短期交易:
548 (57.44%)
利润因子:
1.77
预期回报:
1.22 USD
平均利润:
4.09 USD
平均损失:
-5.05 USD
最大连续失误:
9 (-215.74 USD)
最大连续亏损:
-215.74 USD (9)
每月增长:
2.57%
年度预测:
31.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
215.74 USD (14.65%)
相对跌幅:
结余:
14.65% (215.74 USD)
净值:
32.03% (471.83 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|954
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +151.76 USD
最差交易: -35 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +24.29 USD
最大连续亏损: -215.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
