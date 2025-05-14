SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Only for monitoring bot Ice Cube
Sergey Batudayev

Only for monitoring bot Ice Cube

Sergey Batudayev
0 comentários
Confiabilidade
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 75%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
954
Negociações com lucro:
654 (68.55%)
Negociações com perda:
300 (31.45%)
Melhor negociação:
151.76 USD
Pior negociação:
-34.95 USD
Lucro bruto:
2 677.13 USD (78 746 pips)
Perda bruta:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (24.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
217.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
79.26%
Depósito máximo carregado:
13.11%
Último negócio:
56 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
5.39
Negociações longas:
406 (42.56%)
Negociações curtas:
548 (57.44%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
1.22 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-5.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-215.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.74 USD (9)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
215.74 USD (14.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.65% (215.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.03% (471.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 954
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 1.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 273
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +151.76 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +24.29 USD
Máxima perda consecutiva: -215.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
896 mais ...
Sem comentários
2026.01.04 22:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 07:32
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.05.19 07:04
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 18:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 09:05
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.14 09:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.14 09:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.