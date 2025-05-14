- Crescimento
Negociações:
954
Negociações com lucro:
654 (68.55%)
Negociações com perda:
300 (31.45%)
Melhor negociação:
151.76 USD
Pior negociação:
-34.95 USD
Lucro bruto:
2 677.13 USD (78 746 pips)
Perda bruta:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (24.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
217.68 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
79.26%
Depósito máximo carregado:
13.11%
Último negócio:
56 minutos atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
5.39
Negociações longas:
406 (42.56%)
Negociações curtas:
548 (57.44%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
1.22 USD
Lucro médio:
4.09 USD
Perda média:
-5.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-215.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-215.74 USD (9)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
215.74 USD (14.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.65% (215.74 USD)
Pelo Capital Líquido:
32.03% (471.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|954
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.76 USD
Pior negociação: -35 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +24.29 USD
Máxima perda consecutiva: -215.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
75%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
34
100%
954
68%
79%
1.76
1.22
USD
USD
32%
1:500