- 자본
- 축소
트레이드:
954
이익 거래:
654 (68.55%)
손실 거래:
300 (31.45%)
최고의 거래:
151.76 USD
최악의 거래:
-34.95 USD
총 수익:
2 677.13 USD (78 746 pips)
총 손실:
-1 514.33 USD (78 777 pips)
연속 최대 이익:
24 (24.29 USD)
연속 최대 이익:
217.68 USD (3)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
79.26%
최대 입금량:
13.11%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
5.39
롱(주식매수):
406 (42.56%)
숏(주식차입매도):
548 (57.44%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
1.22 USD
평균 이익:
4.09 USD
평균 손실:
-5.05 USD
연속 최대 손실:
9 (-215.74 USD)
연속 최대 손실:
-215.74 USD (9)
월별 성장률:
2.57%
연간 예측:
31.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
215.74 USD (14.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.65% (215.74 USD)
자본금별:
32.03% (471.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|954
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|1.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|273
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +151.76 USD
최악의 거래: -35 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +24.29 USD
연속 최대 손실: -215.74 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
75%
0
0
USD
USD
4.2K
USD
USD
34
100%
954
68%
79%
1.76
1.22
USD
USD
32%
1:500