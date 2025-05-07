SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Thich Tu Tuc
Thinh Nguyen

Thich Tu Tuc

Thinh Nguyen
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 200 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -17%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
314
Kârla kapanan işlemler:
49 (15.60%)
Zararla kapanan işlemler:
265 (84.39%)
En iyi işlem:
8 062.74 USD
En kötü işlem:
-1 311.62 USD
Brüt kâr:
12 069.62 USD (7 688 636 pips)
Brüt zarar:
-32 655.94 USD (15 763 031 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (349.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 062.74 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
64.90%
Maks. mevduat yükü:
1.32%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.70
Alış işlemleri:
175 (55.73%)
Satış işlemleri:
139 (44.27%)
Kâr faktörü:
0.37
Beklenen getiri:
-65.56 USD
Ortalama kâr:
246.32 USD
Ortalama zarar:
-123.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-12 517.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 517.99 USD (75)
Aylık büyüme:
-3.49%
Yıllık tahmin:
-42.30%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29 223.52 USD
Maksimum:
29 223.52 USD (24.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.26% (29 223.52 USD)
Varlığa göre:
2.30% (2 642.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 062.74 USD
En kötü işlem: -1 312 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +349.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -12 517.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
İnceleme yok
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.17 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
