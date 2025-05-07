- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
314
Profit Trade:
49 (15.60%)
Loss Trade:
265 (84.39%)
Best Trade:
8 062.74 USD
Worst Trade:
-1 311.62 USD
Profitto lordo:
12 069.62 USD (7 688 636 pips)
Perdita lorda:
-32 655.94 USD (15 763 031 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (349.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 062.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
64.90%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
175 (55.73%)
Short Trade:
139 (44.27%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-65.56 USD
Profitto medio:
246.32 USD
Perdita media:
-123.23 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-12 517.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 517.99 USD (75)
Crescita mensile:
-3.49%
Previsione annuale:
-42.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 223.52 USD
Massimale:
29 223.52 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.26% (29 223.52 USD)
Per equità:
2.30% (2 642.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|314
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-8.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 062.74 USD
Worst Trade: -1 312 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +349.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12 517.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 40
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real15
|10.46 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
19
0%
314
15%
65%
0.36
-65.56
USD
USD
24%
1:500