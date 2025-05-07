SegnaliSezioni
Thinh Nguyen

Thich Tu Tuc

Thinh Nguyen
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 200 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
314
Profit Trade:
49 (15.60%)
Loss Trade:
265 (84.39%)
Best Trade:
8 062.74 USD
Worst Trade:
-1 311.62 USD
Profitto lordo:
12 069.62 USD (7 688 636 pips)
Perdita lorda:
-32 655.94 USD (15 763 031 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (349.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 062.74 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
64.90%
Massimo carico di deposito:
1.32%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.70
Long Trade:
175 (55.73%)
Short Trade:
139 (44.27%)
Fattore di profitto:
0.37
Profitto previsto:
-65.56 USD
Profitto medio:
246.32 USD
Perdita media:
-123.23 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-12 517.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 517.99 USD (75)
Crescita mensile:
-3.49%
Previsione annuale:
-42.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29 223.52 USD
Massimale:
29 223.52 USD (24.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.26% (29 223.52 USD)
Per equità:
2.30% (2 642.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 062.74 USD
Worst Trade: -1 312 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +349.81 USD
Massima perdita consecutiva: -12 517.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real15" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.17 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Thich Tu Tuc
200USD al mese
-17%
0
0
USD
100K
USD
19
0%
314
15%
65%
0.36
-65.56
USD
24%
1:500
Copia

