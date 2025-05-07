SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Thich Tu Tuc
Thinh Nguyen

Thich Tu Tuc

Thinh Nguyen
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
Exness-MT5Real15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
314
Bénéfice trades:
49 (15.60%)
Perte trades:
265 (84.39%)
Meilleure transaction:
8 062.74 USD
Pire transaction:
-1 311.62 USD
Bénéfice brut:
12 069.62 USD (7 688 636 pips)
Perte brute:
-32 655.94 USD (15 763 031 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (349.81 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 062.74 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
64.90%
Charge de dépôt maximale:
1.32%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
175 (55.73%)
Courts trades:
139 (44.27%)
Facteur de profit:
0.37
Rendement attendu:
-65.56 USD
Bénéfice moyen:
246.32 USD
Perte moyenne:
-123.23 USD
Pertes consécutives maximales:
75 (-12 517.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 517.99 USD (75)
Croissance mensuelle:
-3.49%
Prévision annuelle:
-42.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 223.52 USD
Maximal:
29 223.52 USD (24.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.26% (29 223.52 USD)
Par fonds propres:
2.30% (2 642.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 314
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -8.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 062.74 USD
Pire transaction: -1 312 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 75
Bénéfice consécutif maximal: +349.81 USD
Perte consécutive maximale: -12 517.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real6
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 40
Exness-MT5Real8
0.00 × 9
Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 5
Exness-MT5Real15
10.46 × 13
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 07:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 09:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 23:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 03:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 00:41
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.17 23:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 14:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 09:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 06:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 21:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged on the signal account
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Thich Tu Tuc
200 USD par mois
-17%
0
0
USD
100K
USD
19
0%
314
15%
65%
0.36
-65.56
USD
24%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.