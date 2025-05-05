SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 116%
Just2Trade-MT5
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
31 (91.17%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (8.82%)
En iyi işlem:
358.57 USD
En kötü işlem:
-9.21 USD
Brüt kâr:
1 958.03 USD (94 706 pips)
Brüt zarar:
-34.30 USD (46 474 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (1 140.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 140.01 USD (16)
Sharpe oranı:
0.66
Alım-satım etkinliği:
43.40%
Maks. mevduat yükü:
76.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
30.14
Alış işlemleri:
26 (76.47%)
Satış işlemleri:
8 (23.53%)
Kâr faktörü:
57.09
Beklenen getiri:
56.58 USD
Ortalama kâr:
63.16 USD
Ortalama zarar:
-11.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.92 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.92 USD (2)
Aylık büyüme:
12.35%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.08 USD
Maksimum:
63.82 USD (2.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (9.64 USD)
Varlığa göre:
67.84% (1 809.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.c 24
BTCUSDT.cfd 5
GBPUSD.c 1
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.c 1.8K
BTCUSDT.cfd -10
GBPUSD.c 107
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.c 68K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPUSD.c 108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +358.57 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 140.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.92 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Just2Trade-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 11:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.10 07:40
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.22 10:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.08 13:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 06:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 09:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.25 08:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 14:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 12:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.29 14:12
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 14:03
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
J2T test
Ayda 30 USD
116%
0
0
USD
6.3K
USD
22
17%
34
91%
43%
57.08
56.58
USD
68%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.