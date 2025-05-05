SinaisSeções
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 comentários
Confiabilidade
36 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 303%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
65 (89.04%)
Negociações com perda:
8 (10.96%)
Melhor negociação:
1 529.62 USD
Pior negociação:
-441.02 USD
Lucro bruto:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Perda bruta:
-714.32 USD (47 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 140.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 456.73 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
49.01%
Depósito máximo carregado:
76.47%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
16.24
Negociações longas:
46 (63.01%)
Negociações curtas:
27 (36.99%)
Fator de lucro:
11.31
Valor esperado:
100.84 USD
Lucro médio:
124.24 USD
Perda média:
-89.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-441.02 USD (1)
Crescimento mensal:
7.17%
Previsão anual:
86.96%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.08 USD
Máximo:
453.36 USD (5.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.94% (451.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.84% (1 809.48 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 529.62 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 140.01 USD
Máxima perda consecutiva: -17.92 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
Sem comentários
