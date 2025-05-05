- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
73
Negociações com lucro:
65 (89.04%)
Negociações com perda:
8 (10.96%)
Melhor negociação:
1 529.62 USD
Pior negociação:
-441.02 USD
Lucro bruto:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Perda bruta:
-714.32 USD (47 227 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (1 140.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 456.73 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
49.01%
Depósito máximo carregado:
76.47%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
16.24
Negociações longas:
46 (63.01%)
Negociações curtas:
27 (36.99%)
Fator de lucro:
11.31
Valor esperado:
100.84 USD
Lucro médio:
124.24 USD
Perda média:
-89.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-441.02 USD (1)
Crescimento mensal:
7.17%
Previsão anual:
86.96%
Algotrading:
45%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
11.08 USD
Máximo:
453.36 USD (5.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.94% (451.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.84% (1 809.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 529.62 USD
Pior negociação: -441 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 140.01 USD
Máxima perda consecutiva: -17.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Just2Trade-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
303%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
36
45%
73
89%
49%
11.30
100.84
USD
USD
68%
1:200