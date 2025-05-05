SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 303%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
65 (89.04%)
Verlusttrades:
8 (10.96%)
Bester Trade:
1 529.62 USD
Schlechtester Trade:
-441.02 USD
Bruttoprofit:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Bruttoverlust:
-714.32 USD (47 227 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 140.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 456.73 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
49.01%
Max deposit load:
76.47%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
16.24
Long-Positionen:
46 (63.01%)
Short-Positionen:
27 (36.99%)
Profit-Faktor:
11.31
Mathematische Gewinnerwartung:
100.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-441.02 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.17%
Jahresprognose:
86.96%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.08 USD
Maximaler:
453.36 USD (5.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.94% (451.02 USD)
Kapital:
67.84% (1 809.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 529.62 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 140.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.92 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
Keine Bewertungen
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
J2T test
30 USD pro Monat
303%
0
0
USD
12K
USD
36
45%
73
89%
49%
11.30
100.84
USD
68%
1:200
