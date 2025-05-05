- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
73
Gewinntrades:
65 (89.04%)
Verlusttrades:
8 (10.96%)
Bester Trade:
1 529.62 USD
Schlechtester Trade:
-441.02 USD
Bruttoprofit:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Bruttoverlust:
-714.32 USD (47 227 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (1 140.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 456.73 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.43
Trading-Aktivität:
49.01%
Max deposit load:
76.47%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
16.24
Long-Positionen:
46 (63.01%)
Short-Positionen:
27 (36.99%)
Profit-Faktor:
11.31
Mathematische Gewinnerwartung:
100.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
124.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-441.02 USD (1)
Wachstum pro Monat :
7.17%
Jahresprognose:
86.96%
Algo-Trading:
45%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
11.08 USD
Maximaler:
453.36 USD (5.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.94% (451.02 USD)
Kapital:
67.84% (1 809.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 529.62 USD
Schlechtester Trade: -441 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 140.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.92 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Just2Trade-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
303%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
36
45%
73
89%
49%
11.30
100.84
USD
USD
68%
1:200