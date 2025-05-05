シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
レビュー0件
信頼性
36週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 303%
Just2Trade-MT5
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
65 (89.04%)
損失トレード:
8 (10.96%)
ベストトレード:
1 529.62 USD
最悪のトレード:
-441.02 USD
総利益:
8 075.75 USD (132 289 pips)
総損失:
-714.32 USD (47 227 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 140.01 USD)
最大連続利益:
3 456.73 USD (6)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
49.01%
最大入金額:
76.47%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
16.24
長いトレード:
46 (63.01%)
短いトレード:
27 (36.99%)
プロフィットファクター:
11.31
期待されたペイオフ:
100.84 USD
平均利益:
124.24 USD
平均損失:
-89.29 USD
最大連続の負け:
2 (-17.92 USD)
最大連続損失:
-441.02 USD (1)
月間成長:
7.17%
年間予想:
86.96%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.08 USD
最大の:
453.36 USD (5.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.94% (451.02 USD)
エクイティによる:
67.84% (1 809.48 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 529.62 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 140.01 USD
最大連続損失: -17.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
レビューなし
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
