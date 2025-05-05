- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
73
利益トレード:
65 (89.04%)
損失トレード:
8 (10.96%)
ベストトレード:
1 529.62 USD
最悪のトレード:
-441.02 USD
総利益:
8 075.75 USD (132 289 pips)
総損失:
-714.32 USD (47 227 pips)
最大連続の勝ち:
16 (1 140.01 USD)
最大連続利益:
3 456.73 USD (6)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
49.01%
最大入金額:
76.47%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
16.24
長いトレード:
46 (63.01%)
短いトレード:
27 (36.99%)
プロフィットファクター:
11.31
期待されたペイオフ:
100.84 USD
平均利益:
124.24 USD
平均損失:
-89.29 USD
最大連続の負け:
2 (-17.92 USD)
最大連続損失:
-441.02 USD (1)
月間成長:
7.17%
年間予想:
86.96%
アルゴリズム取引:
45%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.08 USD
最大の:
453.36 USD (5.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.94% (451.02 USD)
エクイティによる:
67.84% (1 809.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 529.62 USD
最悪のトレード: -441 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 140.01 USD
最大連続損失: -17.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Just2Trade-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
303%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
36
45%
73
89%
49%
11.30
100.84
USD
USD
68%
1:200