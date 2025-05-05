- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
66 (89.18%)
손실 거래:
8 (10.81%)
최고의 거래:
1 529.62 USD
최악의 거래:
-441.02 USD
총 수익:
8 082.70 USD (132 314 pips)
총 손실:
-715.80 USD (47 227 pips)
연속 최대 이익:
17 (715.02 USD)
연속 최대 이익:
3 456.73 USD (6)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
48.97%
최대 입금량:
76.47%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
16.25
롱(주식매수):
46 (62.16%)
숏(주식차입매도):
28 (37.84%)
수익 요인:
11.29
기대수익:
99.55 USD
평균 이익:
122.47 USD
평균 손실:
-89.48 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.92 USD)
연속 최대 손실:
-441.02 USD (1)
월별 성장률:
2.24%
연간 예측:
27.17%
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.08 USD
최대한의:
453.36 USD (5.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.94% (451.02 USD)
자본금별:
67.84% (1 809.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|AUDUSD.c
|2
|USDJPY.c
|2
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|AUDUSD.c
|38
|USDJPY.c
|-1
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|AUDUSD.c
|61
|USDJPY.c
|-108
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 529.62 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +715.02 USD
연속 최대 손실: -17.92 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
304%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
36
45%
74
89%
49%
11.29
99.55
USD
USD
68%
1:200