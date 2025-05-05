시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 304%
Just2Trade-MT5
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
74
이익 거래:
66 (89.18%)
손실 거래:
8 (10.81%)
최고의 거래:
1 529.62 USD
최악의 거래:
-441.02 USD
총 수익:
8 082.70 USD (132 314 pips)
총 손실:
-715.80 USD (47 227 pips)
연속 최대 이익:
17 (715.02 USD)
연속 최대 이익:
3 456.73 USD (6)
샤프 비율:
0.42
거래 활동:
48.97%
최대 입금량:
76.47%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
22 시간
회복 요인:
16.25
롱(주식매수):
46 (62.16%)
숏(주식차입매도):
28 (37.84%)
수익 요인:
11.29
기대수익:
99.55 USD
평균 이익:
122.47 USD
평균 손실:
-89.48 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.92 USD)
연속 최대 손실:
-441.02 USD (1)
월별 성장률:
2.24%
연간 예측:
27.17%
Algo 트레이딩:
45%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
11.08 USD
최대한의:
453.36 USD (5.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.94% (451.02 USD)
자본금별:
67.84% (1 809.48 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
AUDUSD.c 2
USDJPY.c 2
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
AUDUSD.c 38
USDJPY.c -1
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
AUDUSD.c 61
USDJPY.c -108
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 529.62 USD
최악의 거래: -441 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +715.02 USD
연속 최대 손실: -17.92 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Just2Trade-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
리뷰 없음
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
