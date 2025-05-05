SeñalesSecciones
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 303%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
65 (89.04%)
Transacciones Irrentables:
8 (10.96%)
Mejor transacción:
1 529.62 USD
Peor transacción:
-441.02 USD
Beneficio Bruto:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Pérdidas Brutas:
-714.32 USD (47 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 140.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 456.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
49.01%
Carga máxima del depósito:
76.47%
Último trade:
49 minutos
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
16.24
Transacciones Largas:
46 (63.01%)
Transacciones Cortas:
27 (36.99%)
Factor de Beneficio:
11.31
Beneficio Esperado:
100.84 USD
Beneficio medio:
124.24 USD
Pérdidas medias:
-89.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-441.02 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.17%
Pronóstico anual:
86.96%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.08 USD
Máxima:
453.36 USD (5.37%)
Reducción relativa:
De balance:
3.94% (451.02 USD)
De fondos:
67.84% (1 809.48 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 529.62 USD
Peor transacción: -441 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 140.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
No hay comentarios
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
