Total de Trades:
73
Transacciones Rentables:
65 (89.04%)
Transacciones Irrentables:
8 (10.96%)
Mejor transacción:
1 529.62 USD
Peor transacción:
-441.02 USD
Beneficio Bruto:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Pérdidas Brutas:
-714.32 USD (47 227 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (1 140.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 456.73 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.43
Actividad comercial:
49.01%
Carga máxima del depósito:
76.47%
Último trade:
49 minutos
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
16.24
Transacciones Largas:
46 (63.01%)
Transacciones Cortas:
27 (36.99%)
Factor de Beneficio:
11.31
Beneficio Esperado:
100.84 USD
Beneficio medio:
124.24 USD
Pérdidas medias:
-89.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-441.02 USD (1)
Crecimiento al mes:
7.17%
Pronóstico anual:
86.96%
Trading algorítmico:
45%
Reducción de balance:
Absoluto:
11.08 USD
Máxima:
453.36 USD (5.37%)
Reducción relativa:
De balance:
3.94% (451.02 USD)
De fondos:
67.84% (1 809.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 529.62 USD
Peor transacción: -441 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 140.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Just2Trade-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
No hay comentarios
