- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
65 (89.04%)
Убыточных трейдов:
8 (10.96%)
Лучший трейд:
1 529.62 USD
Худший трейд:
-441.02 USD
Общая прибыль:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Общий убыток:
-714.32 USD (47 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 140.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 456.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
49.01%
Макс. загрузка депозита:
76.47%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
16.24
Длинных трейдов:
46 (63.01%)
Коротких трейдов:
27 (36.99%)
Профит фактор:
11.31
Мат. ожидание:
100.84 USD
Средняя прибыль:
124.24 USD
Средний убыток:
-89.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-441.02 USD (1)
Прирост в месяц:
7.17%
Годовой прогноз:
86.96%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.08 USD
Максимальная:
453.36 USD (5.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.94% (451.02 USD)
По эквити:
67.84% (1 809.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|44
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.c
|6.9K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.c
|103K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 529.62 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 140.01 USD
Макс. убыток в серии: -17.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Just2Trade-MT5
|9.78 × 23
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
303%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
36
45%
73
89%
49%
11.30
100.84
USD
USD
68%
1:200