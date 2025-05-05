СигналыРазделы
J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0 отзывов
Надежность
36 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 303%
Just2Trade-MT5
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
73
Прибыльных трейдов:
65 (89.04%)
Убыточных трейдов:
8 (10.96%)
Лучший трейд:
1 529.62 USD
Худший трейд:
-441.02 USD
Общая прибыль:
8 075.75 USD (132 289 pips)
Общий убыток:
-714.32 USD (47 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (1 140.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 456.73 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
49.01%
Макс. загрузка депозита:
76.47%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
16.24
Длинных трейдов:
46 (63.01%)
Коротких трейдов:
27 (36.99%)
Профит фактор:
11.31
Мат. ожидание:
100.84 USD
Средняя прибыль:
124.24 USD
Средний убыток:
-89.29 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-441.02 USD (1)
Прирост в месяц:
7.17%
Годовой прогноз:
86.96%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.08 USD
Максимальная:
453.36 USD (5.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.94% (451.02 USD)
По эквити:
67.84% (1 809.48 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.c 44
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.c 6.9K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.c 103K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 529.62 USD
Худший трейд: -441 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 140.01 USD
Макс. убыток в серии: -17.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Just2Trade-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
Нет отзывов
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.