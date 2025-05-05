- 成长
交易:
72
盈利交易:
64 (88.88%)
亏损交易:
8 (11.11%)
最好交易:
1 529.62 USD
最差交易:
-441.02 USD
毛利:
8 001.83 USD (131 672 pips)
毛利亏损:
-714.20 USD (47 227 pips)
最大连续赢利:
16 (1 140.01 USD)
最大连续盈利:
3 456.73 USD (6)
夏普比率:
0.43
交易活动:
49.01%
最大入金加载:
76.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
20 小时
采收率:
16.07
长期交易:
46 (63.89%)
短期交易:
26 (36.11%)
利润因子:
11.20
预期回报:
101.22 USD
平均利润:
125.03 USD
平均损失:
-89.28 USD
最大连续失误:
2 (-17.92 USD)
最大连续亏损:
-441.02 USD (1)
每月增长:
6.49%
年度预测:
78.77%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
11.08 USD
最大值:
453.36 USD (5.37%)
相对跌幅:
结余:
3.94% (451.02 USD)
净值:
67.84% (1 809.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.c
|43
|BTCUSDT.cfd
|5
|GBPCAD.c
|5
|GBPUSD.c
|3
|AUDCAD.c
|3
|USDJPY.c
|2
|AUDUSD.c
|1
|ETHUSD.cfd
|1
|BTCUSD.cfd
|1
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|1
|EURJPY.c
|1
|EURAUD.c
|1
|EURUSD.c
|1
|CADJPY.c
|1
|XAUUSD
|1
|GBPCHF.c
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.c
|6.8K
|BTCUSDT.cfd
|-10
|GBPCAD.c
|390
|GBPUSD.c
|200
|AUDCAD.c
|-75
|USDJPY.c
|-1
|AUDUSD.c
|32
|ETHUSD.cfd
|-9
|BTCUSD.cfd
|-9
|USDCAD.c
|1
|USDCHF.c
|-92
|EURJPY.c
|320
|EURAUD.c
|90
|EURUSD.c
|32
|CADJPY.c
|-451
|XAUUSD
|50
|GBPCHF.c
|24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.c
|102K
|BTCUSDT.cfd
|-1.1K
|GBPCAD.c
|1.4K
|GBPUSD.c
|405
|AUDCAD.c
|-293
|USDJPY.c
|-108
|AUDUSD.c
|36
|ETHUSD.cfd
|-871
|BTCUSD.cfd
|-18K
|USDCAD.c
|90
|USDCHF.c
|21
|EURJPY.c
|669
|EURAUD.c
|411
|EURUSD.c
|96
|CADJPY.c
|-134
|XAUUSD
|25
|GBPCHF.c
|84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 529.62 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 140.01 USD
最大连续亏损: -17.92 USD
