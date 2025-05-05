信号部分
信号 / MetaTrader 5 / J2T test
Nikolay Moskalev

J2T test

Nikolay Moskalev
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 301%
Just2Trade-MT5
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
72
盈利交易:
64 (88.88%)
亏损交易:
8 (11.11%)
最好交易:
1 529.62 USD
最差交易:
-441.02 USD
毛利:
8 001.83 USD (131 672 pips)
毛利亏损:
-714.20 USD (47 227 pips)
最大连续赢利:
16 (1 140.01 USD)
最大连续盈利:
3 456.73 USD (6)
夏普比率:
0.43
交易活动:
49.01%
最大入金加载:
76.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
20 小时
采收率:
16.07
长期交易:
46 (63.89%)
短期交易:
26 (36.11%)
利润因子:
11.20
预期回报:
101.22 USD
平均利润:
125.03 USD
平均损失:
-89.28 USD
最大连续失误:
2 (-17.92 USD)
最大连续亏损:
-441.02 USD (1)
每月增长:
6.49%
年度预测:
78.77%
算法交易:
44%
结余跌幅:
绝对:
11.08 USD
最大值:
453.36 USD (5.37%)
相对跌幅:
结余:
3.94% (451.02 USD)
净值:
67.84% (1 809.48 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.c 43
BTCUSDT.cfd 5
GBPCAD.c 5
GBPUSD.c 3
AUDCAD.c 3
USDJPY.c 2
AUDUSD.c 1
ETHUSD.cfd 1
BTCUSD.cfd 1
USDCAD.c 1
USDCHF.c 1
EURJPY.c 1
EURAUD.c 1
EURUSD.c 1
CADJPY.c 1
XAUUSD 1
GBPCHF.c 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.c 6.8K
BTCUSDT.cfd -10
GBPCAD.c 390
GBPUSD.c 200
AUDCAD.c -75
USDJPY.c -1
AUDUSD.c 32
ETHUSD.cfd -9
BTCUSD.cfd -9
USDCAD.c 1
USDCHF.c -92
EURJPY.c 320
EURAUD.c 90
EURUSD.c 32
CADJPY.c -451
XAUUSD 50
GBPCHF.c 24
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.c 102K
BTCUSDT.cfd -1.1K
GBPCAD.c 1.4K
GBPUSD.c 405
AUDCAD.c -293
USDJPY.c -108
AUDUSD.c 36
ETHUSD.cfd -871
BTCUSD.cfd -18K
USDCAD.c 90
USDCHF.c 21
EURJPY.c 669
EURAUD.c 411
EURUSD.c 96
CADJPY.c -134
XAUUSD 25
GBPCHF.c 84
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 529.62 USD
最差交易: -441 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 140.01 USD
最大连续亏损: -17.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Just2Trade-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Just2Trade-MT5
9.78 × 23
没有评论
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 23:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 08:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 12:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 03:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 08:38
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 03:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 23:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 21:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 08:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 12:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 06:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.17 05:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
