- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
107 (40.53%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (59.47%)
En iyi işlem:
31.25 USD
En kötü işlem:
-21.62 USD
Brüt kâr:
1 329.86 USD (104 053 pips)
Brüt zarar:
-1 550.23 USD (108 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (56.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.15 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
85.05%
Maks. mevduat yükü:
13.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
134 (50.76%)
Satış işlemleri:
130 (49.24%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
12.43 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-205.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.89 USD (14)
Aylık büyüme:
-2.18%
Yıllık tahmin:
-26.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
306.40 USD
Maksimum:
503.72 USD (74.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (503.72 USD)
Varlığa göre:
4.91% (22.03 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|USDCHF
|21
|EURUSD
|15
|EURJPY
|14
|USDJPY
|14
|EURNZD
|12
|USDCAD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|10
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-177
|USDCHF
|43
|EURUSD
|-61
|EURJPY
|-13
|USDJPY
|-32
|EURNZD
|40
|USDCAD
|35
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|GBPUSD
|39
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|-55
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|CADJPY
|-40
|NZDUSD
|12
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-16K
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-1.4K
|USDJPY
|-1.6K
|EURNZD
|3K
|USDCAD
|782
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|6.4K
|CHFJPY
|-3K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|CADJPY
|-2.1K
|NZDUSD
|538
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +31.25 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +56.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
689
USD
USD
21
99%
264
40%
85%
0.85
-0.83
USD
USD
42%
1:200