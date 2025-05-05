SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
107 (40.53%)
Zararla kapanan işlemler:
157 (59.47%)
En iyi işlem:
31.25 USD
En kötü işlem:
-21.62 USD
Brüt kâr:
1 329.86 USD (104 053 pips)
Brüt zarar:
-1 550.23 USD (108 534 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (56.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.15 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
85.05%
Maks. mevduat yükü:
13.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
134 (50.76%)
Satış işlemleri:
130 (49.24%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.83 USD
Ortalama kâr:
12.43 USD
Ortalama zarar:
-9.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-205.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-205.89 USD (14)
Aylık büyüme:
-2.18%
Yıllık tahmin:
-26.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
306.40 USD
Maksimum:
503.72 USD (74.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.14% (503.72 USD)
Varlığa göre:
4.91% (22.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 48
USDCHF 21
EURUSD 15
EURJPY 14
USDJPY 14
EURNZD 12
USDCAD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
GBPUSD 10
GBPJPY 9
CHFJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -177
USDCHF 43
EURUSD -61
EURJPY -13
USDJPY -32
EURNZD 40
USDCAD 35
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
GBPUSD 39
GBPJPY 50
CHFJPY -55
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
CADJPY -40
NZDUSD 12
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -16K
USDCHF 2K
EURUSD -1.8K
EURJPY -1.4K
USDJPY -1.6K
EURNZD 3K
USDCAD 782
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 6.4K
CHFJPY -3K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
CADJPY -2.1K
NZDUSD 538
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.25 USD
En kötü işlem: -22 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +56.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -205.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
316 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 02:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DFATRADER
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
689
USD
21
99%
264
40%
85%
0.85
-0.83
USD
42%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.