- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
381
Profit Trades:
140 (36.74%)
Loss Trades:
241 (63.25%)
Best trade:
59.90 USD
Worst trade:
-26.49 USD
Gross Profit:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Gross Loss:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (56.78 USD)
Maximal consecutive profit:
141.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
67.67%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.57
Long Trades:
208 (54.59%)
Short Trades:
173 (45.41%)
Profit Factor:
0.89
Expected Payoff:
-0.81 USD
Average Profit:
18.67 USD
Average Loss:
-12.13 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-205.89 USD)
Maximal consecutive loss:
-205.89 USD (14)
Monthly growth:
-37.58%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
341.87 USD
Maximal:
539.19 USD (79.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.74% (539.19 USD)
By Equity:
9.55% (24.59 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURNZD
|25
|USDCHF
|22
|EURUSD
|18
|USDJPY
|16
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|13
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-149
|EURNZD
|34
|USDCHF
|38
|EURUSD
|-73
|USDJPY
|-54
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-70
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-12K
|EURNZD
|3.3K
|USDCHF
|1.9K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-940
|GBPJPY
|6K
|USDCAD
|623
|GBPUSD
|1.1K
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|CHFJPY
|-3.3K
|CADJPY
|-2.8K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|NZDUSD
|389
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +59.90 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +56.78 USD
Maximal consecutive loss: -205.89 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-43%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
34
96%
381
36%
68%
0.89
-0.81
USD
USD
66%
1:200