SignalsSections
Signals / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 reviews
34 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
381
Profit Trades:
140 (36.74%)
Loss Trades:
241 (63.25%)
Best trade:
59.90 USD
Worst trade:
-26.49 USD
Gross Profit:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Gross Loss:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Maximum consecutive wins:
6 (56.78 USD)
Maximal consecutive profit:
141.96 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading activity:
67.67%
Max deposit load:
21.91%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
10
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.57
Long Trades:
208 (54.59%)
Short Trades:
173 (45.41%)
Profit Factor:
0.89
Expected Payoff:
-0.81 USD
Average Profit:
18.67 USD
Average Loss:
-12.13 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-205.89 USD)
Maximal consecutive loss:
-205.89 USD (14)
Monthly growth:
-37.58%
Annual Forecast:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
341.87 USD
Maximal:
539.19 USD (79.41%)
Relative drawdown:
By Balance:
65.74% (539.19 USD)
By Equity:
9.55% (24.59 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 134
EURNZD 25
USDCHF 22
EURUSD 18
USDJPY 16
EURJPY 15
GBPJPY 13
USDCAD 13
GBPUSD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
NZDUSD 7
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -149
EURNZD 34
USDCHF 38
EURUSD -73
USDJPY -54
EURJPY -4
GBPJPY 30
USDCAD 23
GBPUSD 29
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
CHFJPY -59
CADJPY -70
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
NZDUSD 7
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -12K
EURNZD 3.3K
USDCHF 1.9K
EURUSD -1.9K
USDJPY -2.1K
EURJPY -940
GBPJPY 6K
USDCAD 623
GBPUSD 1.1K
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
CHFJPY -3.3K
CADJPY -2.8K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
NZDUSD 389
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +59.90 USD
Worst trade: -26 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +56.78 USD
Maximal consecutive loss: -205.89 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "MaxrichGroup-Real" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
DFATRADER
30 USD per month
-43%
0
0
USD
138
USD
34
96%
381
36%
68%
0.89
-0.81
USD
66%
1:200
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 4 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.