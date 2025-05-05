SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
263
Bénéfice trades:
106 (40.30%)
Perte trades:
157 (59.70%)
Meilleure transaction:
31.25 USD
Pire transaction:
-21.62 USD
Bénéfice brut:
1 308.99 USD (103 513 pips)
Perte brute:
-1 550.23 USD (108 534 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (56.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.15 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
85.05%
Charge de dépôt maximale:
13.06%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.48
Longs trades:
133 (50.57%)
Courts trades:
130 (49.43%)
Facteur de profit:
0.84
Rendement attendu:
-0.92 USD
Bénéfice moyen:
12.35 USD
Perte moyenne:
-9.87 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-205.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-205.89 USD (14)
Croissance mensuelle:
-5.14%
Prévision annuelle:
-62.39%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
306.40 USD
Maximal:
503.72 USD (74.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.14% (503.72 USD)
Par fonds propres:
4.91% (22.03 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 48
USDCHF 21
EURUSD 15
EURJPY 14
USDJPY 14
EURNZD 12
USDCAD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
GBPJPY 9
GBPUSD 9
CHFJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -177
USDCHF 43
EURUSD -61
EURJPY -13
USDJPY -32
EURNZD 40
USDCAD 35
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
GBPJPY 50
GBPUSD 18
CHFJPY -55
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
CADJPY -40
NZDUSD 12
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
USDCHF 2K
EURUSD -1.8K
EURJPY -1.4K
USDJPY -1.6K
EURNZD 3K
USDCAD 782
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
GBPJPY 6.4K
GBPUSD 955
CHFJPY -3K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
CADJPY -2.1K
NZDUSD 538
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +31.25 USD
Pire transaction: -22 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +56.78 USD
Perte consécutive maximale: -205.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
316 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 02:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DFATRADER
30 USD par mois
-17%
0
0
USD
668
USD
21
99%
263
40%
85%
0.84
-0.92
USD
42%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.