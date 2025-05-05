- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
107 (40.53%)
Loss Trade:
157 (59.47%)
Best Trade:
31.25 USD
Worst Trade:
-21.62 USD
Profitto lordo:
1 329.86 USD (104 053 pips)
Perdita lorda:
-1 550.23 USD (108 534 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
85.05%
Massimo carico di deposito:
13.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
134 (50.76%)
Short Trade:
130 (49.24%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
12.43 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-205.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.89 USD (14)
Crescita mensile:
-2.18%
Previsione annuale:
-26.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.40 USD
Massimale:
503.72 USD (74.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.14% (503.72 USD)
Per equità:
4.91% (22.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|USDCHF
|21
|EURUSD
|15
|EURJPY
|14
|USDJPY
|14
|EURNZD
|12
|USDCAD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|GBPUSD
|10
|GBPJPY
|9
|CHFJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|CADJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-177
|USDCHF
|43
|EURUSD
|-61
|EURJPY
|-13
|USDJPY
|-32
|EURNZD
|40
|USDCAD
|35
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|GBPUSD
|39
|GBPJPY
|50
|CHFJPY
|-55
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|CADJPY
|-40
|NZDUSD
|12
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-16K
|USDCHF
|2K
|EURUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-1.4K
|USDJPY
|-1.6K
|EURNZD
|3K
|USDCAD
|782
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|GBPUSD
|1.5K
|GBPJPY
|6.4K
|CHFJPY
|-3K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|CADJPY
|-2.1K
|NZDUSD
|538
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.25 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +56.78 USD
Massima perdita consecutiva: -205.89 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
