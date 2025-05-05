SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
MaxrichGroup-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
264
Profit Trade:
107 (40.53%)
Loss Trade:
157 (59.47%)
Best Trade:
31.25 USD
Worst Trade:
-21.62 USD
Profitto lordo:
1 329.86 USD (104 053 pips)
Perdita lorda:
-1 550.23 USD (108 534 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (56.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.15 USD (5)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
85.05%
Massimo carico di deposito:
13.06%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.44
Long Trade:
134 (50.76%)
Short Trade:
130 (49.24%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.83 USD
Profitto medio:
12.43 USD
Perdita media:
-9.87 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-205.89 USD)
Massima perdita consecutiva:
-205.89 USD (14)
Crescita mensile:
-2.18%
Previsione annuale:
-26.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
306.40 USD
Massimale:
503.72 USD (74.19%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.14% (503.72 USD)
Per equità:
4.91% (22.03 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 48
USDCHF 21
EURUSD 15
EURJPY 14
USDJPY 14
EURNZD 12
USDCAD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
GBPUSD 10
GBPJPY 9
CHFJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
CADJPY 6
NZDUSD 6
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -177
USDCHF 43
EURUSD -61
EURJPY -13
USDJPY -32
EURNZD 40
USDCAD 35
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
GBPUSD 39
GBPJPY 50
CHFJPY -55
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
CADJPY -40
NZDUSD 12
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -16K
USDCHF 2K
EURUSD -1.8K
EURJPY -1.4K
USDJPY -1.6K
EURNZD 3K
USDCAD 782
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
GBPUSD 1.5K
GBPJPY 6.4K
CHFJPY -3K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
CADJPY -2.1K
NZDUSD 538
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.25 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +56.78 USD
Massima perdita consecutiva: -205.89 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
316 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.05 02:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 02:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.05 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.05 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DFATRADER
30USD al mese
-14%
0
0
USD
689
USD
21
99%
264
40%
85%
0.85
-0.83
USD
42%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.