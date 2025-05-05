SinaisSeções
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 comentários
34 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
140 (36.74%)
Negociações com perda:
241 (63.25%)
Melhor negociação:
59.90 USD
Pior negociação:
-26.49 USD
Lucro bruto:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Perda bruta:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (56.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
66.58%
Depósito máximo carregado:
21.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
208 (54.59%)
Negociações curtas:
173 (45.41%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.81 USD
Lucro médio:
18.67 USD
Perda média:
-12.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-205.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-205.89 USD (14)
Crescimento mensal:
-39.27%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
341.87 USD
Máximo:
539.19 USD (79.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.74% (539.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.36% (18.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 134
EURNZD 25
USDCHF 22
EURUSD 18
USDJPY 16
EURJPY 15
GBPJPY 13
USDCAD 13
GBPUSD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
NZDUSD 7
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -149
EURNZD 34
USDCHF 38
EURUSD -73
USDJPY -54
EURJPY -4
GBPJPY 30
USDCAD 23
GBPUSD 29
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
CHFJPY -59
CADJPY -70
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
NZDUSD 7
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -12K
EURNZD 3.3K
USDCHF 1.9K
EURUSD -1.9K
USDJPY -2.1K
EURJPY -940
GBPJPY 6K
USDCAD 623
GBPUSD 1.1K
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
CHFJPY -3.3K
CADJPY -2.8K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
NZDUSD 389
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.90 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +56.78 USD
Máxima perda consecutiva: -205.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
323 mais ...
Sem comentários
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
DFATRADER
30 USD por mês
-43%
0
0
USD
138
USD
34
96%
381
36%
67%
0.89
-0.81
USD
66%
1:200
