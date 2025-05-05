- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
381
Negociações com lucro:
140 (36.74%)
Negociações com perda:
241 (63.25%)
Melhor negociação:
59.90 USD
Pior negociação:
-26.49 USD
Lucro bruto:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Perda bruta:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (56.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.96 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
66.58%
Depósito máximo carregado:
21.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
208 (54.59%)
Negociações curtas:
173 (45.41%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.81 USD
Lucro médio:
18.67 USD
Perda média:
-12.13 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-205.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-205.89 USD (14)
Crescimento mensal:
-39.27%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
341.87 USD
Máximo:
539.19 USD (79.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.74% (539.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.36% (18.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURNZD
|25
|USDCHF
|22
|EURUSD
|18
|USDJPY
|16
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|13
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-149
|EURNZD
|34
|USDCHF
|38
|EURUSD
|-73
|USDJPY
|-54
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-70
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-12K
|EURNZD
|3.3K
|USDCHF
|1.9K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-940
|GBPJPY
|6K
|USDCAD
|623
|GBPUSD
|1.1K
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|CHFJPY
|-3.3K
|CADJPY
|-2.8K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|NZDUSD
|389
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.90 USD
Pior negociação: -26 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +56.78 USD
Máxima perda consecutiva: -205.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
323 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-43%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
34
96%
381
36%
67%
0.89
-0.81
USD
USD
66%
1:200