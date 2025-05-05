СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 отзывов
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
381
Прибыльных трейдов:
140 (36.74%)
Убыточных трейдов:
241 (63.25%)
Лучший трейд:
59.90 USD
Худший трейд:
-26.49 USD
Общая прибыль:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Общий убыток:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (56.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.96 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
67.67%
Макс. загрузка депозита:
21.91%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
208 (54.59%)
Коротких трейдов:
173 (45.41%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.81 USD
Средняя прибыль:
18.67 USD
Средний убыток:
-12.13 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-205.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-205.89 USD (14)
Прирост в месяц:
-37.58%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
341.87 USD
Максимальная:
539.19 USD (79.41%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
65.74% (539.19 USD)
По эквити:
9.55% (24.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 134
EURNZD 25
USDCHF 22
EURUSD 18
USDJPY 16
EURJPY 15
GBPJPY 13
USDCAD 13
GBPUSD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
NZDUSD 7
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -149
EURNZD 34
USDCHF 38
EURUSD -73
USDJPY -54
EURJPY -4
GBPJPY 30
USDCAD 23
GBPUSD 29
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
CHFJPY -59
CADJPY -70
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
NZDUSD 7
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -12K
EURNZD 3.3K
USDCHF 1.9K
EURUSD -1.9K
USDJPY -2.1K
EURJPY -940
GBPJPY 6K
USDCAD 623
GBPUSD 1.1K
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
CHFJPY -3.3K
CADJPY -2.8K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
NZDUSD 389
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.90 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +56.78 USD
Макс. убыток в серии: -205.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
еще 323...
Нет отзывов
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.