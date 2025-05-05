シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
レビュー0件
34週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
381
利益トレード:
140 (36.74%)
損失トレード:
241 (63.25%)
ベストトレード:
59.90 USD
最悪のトレード:
-26.49 USD
総利益:
2 613.98 USD (220 121 pips)
総損失:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
最大連続の勝ち:
6 (56.78 USD)
最大連続利益:
141.96 USD (3)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
66.58%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
208 (54.59%)
短いトレード:
173 (45.41%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
18.67 USD
平均損失:
-12.13 USD
最大連続の負け:
14 (-205.89 USD)
最大連続損失:
-205.89 USD (14)
月間成長:
-39.27%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
341.87 USD
最大の:
539.19 USD (79.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.74% (539.19 USD)
エクイティによる:
13.36% (18.44 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 134
EURNZD 25
USDCHF 22
EURUSD 18
USDJPY 16
EURJPY 15
GBPJPY 13
USDCAD 13
GBPUSD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
NZDUSD 7
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -149
EURNZD 34
USDCHF 38
EURUSD -73
USDJPY -54
EURJPY -4
GBPJPY 30
USDCAD 23
GBPUSD 29
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
CHFJPY -59
CADJPY -70
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
NZDUSD 7
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -12K
EURNZD 3.3K
USDCHF 1.9K
EURUSD -1.9K
USDJPY -2.1K
EURJPY -940
GBPJPY 6K
USDCAD 623
GBPUSD 1.1K
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
CHFJPY -3.3K
CADJPY -2.8K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
NZDUSD 389
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.90 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +56.78 USD
最大連続損失: -205.89 USD

