- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
381
利益トレード:
140 (36.74%)
損失トレード:
241 (63.25%)
ベストトレード:
59.90 USD
最悪のトレード:
-26.49 USD
総利益:
2 613.98 USD (220 121 pips)
総損失:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
最大連続の勝ち:
6 (56.78 USD)
最大連続利益:
141.96 USD (3)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
66.58%
最大入金額:
21.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.57
長いトレード:
208 (54.59%)
短いトレード:
173 (45.41%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
18.67 USD
平均損失:
-12.13 USD
最大連続の負け:
14 (-205.89 USD)
最大連続損失:
-205.89 USD (14)
月間成長:
-39.27%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
341.87 USD
最大の:
539.19 USD (79.41%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.74% (539.19 USD)
エクイティによる:
13.36% (18.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURNZD
|25
|USDCHF
|22
|EURUSD
|18
|USDJPY
|16
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|13
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-149
|EURNZD
|34
|USDCHF
|38
|EURUSD
|-73
|USDJPY
|-54
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-70
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-12K
|EURNZD
|3.3K
|USDCHF
|1.9K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-940
|GBPJPY
|6K
|USDCAD
|623
|GBPUSD
|1.1K
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|CHFJPY
|-3.3K
|CADJPY
|-2.8K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|NZDUSD
|389
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.90 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +56.78 USD
最大連続損失: -205.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
レビューなし
