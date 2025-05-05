SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DFATRADER
Dwi Fikri Aditya

DFATRADER

Dwi Fikri Aditya
0 comentarios
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
140 (36.74%)
Transacciones Irrentables:
241 (63.25%)
Mejor transacción:
59.90 USD
Peor transacción:
-26.49 USD
Beneficio Bruto:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (56.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
66.58%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
208 (54.59%)
Transacciones Cortas:
173 (45.41%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.81 USD
Beneficio medio:
18.67 USD
Pérdidas medias:
-12.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-205.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-205.89 USD (14)
Crecimiento al mes:
-39.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
341.87 USD
Máxima:
539.19 USD (79.41%)
Reducción relativa:
De balance:
65.74% (539.19 USD)
De fondos:
13.36% (18.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 134
EURNZD 25
USDCHF 22
EURUSD 18
USDJPY 16
EURJPY 15
GBPJPY 13
USDCAD 13
GBPUSD 12
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURAUD 10
AUDCAD 10
CHFJPY 9
CADJPY 8
GBPAUD 7
AUDUSD 7
EURCAD 7
NZDUSD 7
GBPCAD 6
EURGBP 5
AUDNZD 4
EURCHF 4
AUDCHF 3
GBPNZD 2
SP500.R 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -149
EURNZD 34
USDCHF 38
EURUSD -73
USDJPY -54
EURJPY -4
GBPJPY 30
USDCAD 23
GBPUSD 29
AUDJPY -18
NZDJPY 30
EURAUD 46
AUDCAD -26
CHFJPY -59
CADJPY -70
GBPAUD 13
AUDUSD -43
EURCAD -16
NZDUSD 7
GBPCAD 14
EURGBP -22
AUDNZD 11
EURCHF -14
AUDCHF 2
GBPNZD -21
SP500.R -17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -12K
EURNZD 3.3K
USDCHF 1.9K
EURUSD -1.9K
USDJPY -2.1K
EURJPY -940
GBPJPY 6K
USDCAD 623
GBPUSD 1.1K
AUDJPY 132
NZDJPY 2.6K
EURAUD 6.8K
AUDCAD 536
CHFJPY -3.3K
CADJPY -2.8K
GBPAUD 2.7K
AUDUSD -1.3K
EURCAD 33
NZDUSD 389
GBPCAD 1.9K
EURGBP -160
AUDNZD 640
EURCHF -116
AUDCHF 240
GBPNZD -2.2K
SP500.R -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.90 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +56.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -205.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
OctaFX-Demo
0.00 × 13
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 8
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
otros 323...
No hay comentarios
2025.12.11 03:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 09:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 09:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.53% of days out of 190 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.06 17:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 04:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 20:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 03:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 22:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.33% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 17:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 11:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.23 03:35
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 09:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 03:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 12:24
Share of trading days is too low
2025.05.06 12:24
Share of days for 80% of trades is too low
