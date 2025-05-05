- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
381
Transacciones Rentables:
140 (36.74%)
Transacciones Irrentables:
241 (63.25%)
Mejor transacción:
59.90 USD
Peor transacción:
-26.49 USD
Beneficio Bruto:
2 613.98 USD (220 121 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 922.38 USD (222 430 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (56.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.96 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
66.58%
Carga máxima del depósito:
21.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
208 (54.59%)
Transacciones Cortas:
173 (45.41%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.81 USD
Beneficio medio:
18.67 USD
Pérdidas medias:
-12.13 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-205.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-205.89 USD (14)
Crecimiento al mes:
-39.27%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
341.87 USD
Máxima:
539.19 USD (79.41%)
Reducción relativa:
De balance:
65.74% (539.19 USD)
De fondos:
13.36% (18.44 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|EURNZD
|25
|USDCHF
|22
|EURUSD
|18
|USDJPY
|16
|EURJPY
|15
|GBPJPY
|13
|USDCAD
|13
|GBPUSD
|12
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDCAD
|10
|CHFJPY
|9
|CADJPY
|8
|GBPAUD
|7
|AUDUSD
|7
|EURCAD
|7
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|6
|EURGBP
|5
|AUDNZD
|4
|EURCHF
|4
|AUDCHF
|3
|GBPNZD
|2
|SP500.R
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-149
|EURNZD
|34
|USDCHF
|38
|EURUSD
|-73
|USDJPY
|-54
|EURJPY
|-4
|GBPJPY
|30
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|29
|AUDJPY
|-18
|NZDJPY
|30
|EURAUD
|46
|AUDCAD
|-26
|CHFJPY
|-59
|CADJPY
|-70
|GBPAUD
|13
|AUDUSD
|-43
|EURCAD
|-16
|NZDUSD
|7
|GBPCAD
|14
|EURGBP
|-22
|AUDNZD
|11
|EURCHF
|-14
|AUDCHF
|2
|GBPNZD
|-21
|SP500.R
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-12K
|EURNZD
|3.3K
|USDCHF
|1.9K
|EURUSD
|-1.9K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|-940
|GBPJPY
|6K
|USDCAD
|623
|GBPUSD
|1.1K
|AUDJPY
|132
|NZDJPY
|2.6K
|EURAUD
|6.8K
|AUDCAD
|536
|CHFJPY
|-3.3K
|CADJPY
|-2.8K
|GBPAUD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.3K
|EURCAD
|33
|NZDUSD
|389
|GBPCAD
|1.9K
|EURGBP
|-160
|AUDNZD
|640
|EURCHF
|-116
|AUDCHF
|240
|GBPNZD
|-2.2K
|SP500.R
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.90 USD
Peor transacción: -26 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +56.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -205.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 8
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
otros 323...
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-43%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
34
96%
381
36%
67%
0.89
-0.81
USD
USD
66%
1:200