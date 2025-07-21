SinyallerBölümler
Yu Zhang

ZhuJi Great Perfection

Yu Zhang
1 inceleme
Güvenilirlik
73 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 918%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
690 (52.31%)
Zararla kapanan işlemler:
629 (47.69%)
En iyi işlem:
1 846.92 USD
En kötü işlem:
-1 363.47 USD
Brüt kâr:
79 256.74 USD (15 012 827 pips)
Brüt zarar:
-64 723.71 USD (11 647 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (4 944.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 944.71 USD (49)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.66%
Maks. mevduat yükü:
26.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
764 (57.92%)
Satış işlemleri:
555 (42.08%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
11.02 USD
Ortalama kâr:
114.86 USD
Ortalama zarar:
-102.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 053.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 642.91 USD (7)
Aylık büyüme:
26.45%
Yıllık tahmin:
320.98%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
305.35 USD
Maksimum:
4 611.10 USD (21.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.88% (4 610.50 USD)
Varlığa göre:
32.00% (1 545.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 561
BTCUSD 248
CHINA50 109
USDJPY 83
GBPJPY 74
CADJPY 60
ETHUSD 55
AUDJPY 29
US30 28
EURJPY 24
XTIUSD 23
HK50 14
CHINAH 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -3.7K
CHINA50 4.8K
USDJPY 1.8K
GBPJPY -1.7K
CADJPY -663
ETHUSD 618
AUDJPY -255
US30 1.5K
EURJPY -570
XTIUSD -58
HK50 191
CHINAH 150
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 178K
BTCUSD -3.2M
CHINA50 5.9M
USDJPY 6.6K
GBPJPY -12K
CADJPY -5.2K
ETHUSD 33K
AUDJPY -4.3K
US30 98K
EURJPY -1.9K
XTIUSD -344
HK50 269K
CHINAH 149K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 846.92 USD
En kötü işlem: -1 363 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 944.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 053.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 7
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 5574
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.43 × 157
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
Exness-MT5Real17
1.46 × 24
VantageInternational-Live 4
1.67 × 3
91 daha fazla...
The strategy is a combination of multiple CTA strategies. Taking US$10,000 as an example, the annualized rate is 200% and the maximum drawdown is 30%.
Ortalama derecelendirme:
Lim Soon Cheng
396
Lim Soon Cheng 2025.07.21 02:07 
 

Bad result

2025.06.24 00:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.07 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 01:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 18:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.42% of days out of 352 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 06:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
