- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 319
Kârla kapanan işlemler:
690 (52.31%)
Zararla kapanan işlemler:
629 (47.69%)
En iyi işlem:
1 846.92 USD
En kötü işlem:
-1 363.47 USD
Brüt kâr:
79 256.74 USD (15 012 827 pips)
Brüt zarar:
-64 723.71 USD (11 647 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (4 944.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 944.71 USD (49)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
98.66%
Maks. mevduat yükü:
26.22%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
3.15
Alış işlemleri:
764 (57.92%)
Satış işlemleri:
555 (42.08%)
Kâr faktörü:
1.22
Beklenen getiri:
11.02 USD
Ortalama kâr:
114.86 USD
Ortalama zarar:
-102.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-1 053.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 642.91 USD (7)
Aylık büyüme:
26.45%
Yıllık tahmin:
320.98%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
305.35 USD
Maksimum:
4 611.10 USD (21.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
65.88% (4 610.50 USD)
Varlığa göre:
32.00% (1 545.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|561
|BTCUSD
|248
|CHINA50
|109
|USDJPY
|83
|GBPJPY
|74
|CADJPY
|60
|ETHUSD
|55
|AUDJPY
|29
|US30
|28
|EURJPY
|24
|XTIUSD
|23
|HK50
|14
|CHINAH
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|-3.7K
|CHINA50
|4.8K
|USDJPY
|1.8K
|GBPJPY
|-1.7K
|CADJPY
|-663
|ETHUSD
|618
|AUDJPY
|-255
|US30
|1.5K
|EURJPY
|-570
|XTIUSD
|-58
|HK50
|191
|CHINAH
|150
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|178K
|BTCUSD
|-3.2M
|CHINA50
|5.9M
|USDJPY
|6.6K
|GBPJPY
|-12K
|CADJPY
|-5.2K
|ETHUSD
|33K
|AUDJPY
|-4.3K
|US30
|98K
|EURJPY
|-1.9K
|XTIUSD
|-344
|HK50
|269K
|CHINAH
|149K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 846.92 USD
En kötü işlem: -1 363 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +4 944.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 053.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 7
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 8
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|1.00 × 7
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.08 × 5574
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 459
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.33 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
Exness-MT5Real17
|1.46 × 24
|
VantageInternational-Live 4
|1.67 × 3
The strategy is a combination of multiple CTA strategies. Taking US$10,000 as an example, the annualized rate is 200% and the maximum drawdown is 30%.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
918%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
73
93%
1 319
52%
99%
1.22
11.02
USD
USD
66%
1:500
Bad result