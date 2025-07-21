SignauxSections
ZhuJi Great Perfection
Yu Zhang

ZhuJi Great Perfection

Yu Zhang
1 avis
Fiabilité
73 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 904%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 317
Bénéfice trades:
688 (52.23%)
Perte trades:
629 (47.76%)
Meilleure transaction:
1 846.92 USD
Pire transaction:
-1 363.47 USD
Bénéfice brut:
79 188.59 USD (14 873 652 pips)
Perte brute:
-64 723.50 USD (11 647 177 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (4 944.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 944.71 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
98.66%
Charge de dépôt maximale:
26.22%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
3.14
Longs trades:
763 (57.93%)
Courts trades:
554 (42.07%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
10.98 USD
Bénéfice moyen:
115.10 USD
Perte moyenne:
-102.90 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 053.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 642.91 USD (7)
Croissance mensuelle:
17.19%
Prévision annuelle:
208.62%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
305.35 USD
Maximal:
4 611.10 USD (21.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.88% (4 610.50 USD)
Par fonds propres:
32.00% (1 545.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 561
BTCUSD 247
CHINA50 109
USDJPY 83
GBPJPY 74
CADJPY 59
ETHUSD 55
AUDJPY 29
US30 28
EURJPY 24
XTIUSD 23
HK50 14
CHINAH 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD -3.7K
CHINA50 4.8K
USDJPY 1.8K
GBPJPY -1.7K
CADJPY -675
ETHUSD 618
AUDJPY -255
US30 1.5K
EURJPY -570
XTIUSD -58
HK50 191
CHINAH 150
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 178K
BTCUSD -3.3M
CHINA50 5.9M
USDJPY 6.6K
GBPJPY -12K
CADJPY -5.3K
ETHUSD 33K
AUDJPY -4.3K
US30 98K
EURJPY -1.9K
XTIUSD -344
HK50 269K
CHINAH 149K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 846.92 USD
Pire transaction: -1 363 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +4 944.71 USD
Perte consécutive maximale: -1 053.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 7
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
VTMarkets-Live
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 2
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
1.00 × 7
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.08 × 5574
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.27 × 459
ICMarketsEU-MT5-4
1.33 × 3
ICMarketsAU-Live
1.43 × 157
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
Exness-MT5Real17
1.46 × 24
VantageInternational-Live 4
1.67 × 3
91 plus...
The strategy is a combination of multiple CTA strategies. Taking US$10,000 as an example, the annualized rate is 200% and the maximum drawdown is 30%.
Note moyenne:
Lim Soon Cheng
396
Lim Soon Cheng 2025.07.21 02:07 
 

Bad result

2025.06.24 00:08
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.07 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.07 01:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.06 18:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 06:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.42% of days out of 352 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 06:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
