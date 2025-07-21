Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real29 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 Exness-MT5Real12 0.00 × 1 EverestCM-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 7 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real26 0.00 × 14 Exness-MT5Real10 0.00 × 1 Exness-MT5Real3 0.00 × 8 VTMarkets-Live 0.00 × 1 easyMarkets-Live 0.00 × 2 KuberaCapitalMarkets-Server 0.15 × 656 Eightcap-Live 0.89 × 55 PacificUnionLLC-Live 1.00 × 7 FusionMarkets-Demo 1.00 × 1 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 ICMarketsSC-MT5 1.08 × 5574 Exness-MT5Real2 1.18 × 11 Exness-MT5Real8 1.27 × 459 ICMarketsEU-MT5-4 1.33 × 3 ICMarketsAU-Live 1.43 × 157 CapitalPointTrading-MT5-4 1.43 × 28 Exness-MT5Real17 1.46 × 24 VantageInternational-Live 4 1.67 × 3 91 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou