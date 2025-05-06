- Büyüme
İşlemler:
627
Kârla kapanan işlemler:
424 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (32.38%)
En iyi işlem:
57.50 EUR
En kötü işlem:
-296.22 EUR
Brüt kâr:
1 373.01 EUR (183 720 pips)
Brüt zarar:
-1 541.68 EUR (139 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (23.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
124.82 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.34%
Maks. mevduat yükü:
183.55%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
451 (71.93%)
Satış işlemleri:
176 (28.07%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
3.24 EUR
Ortalama zarar:
-7.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-23.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-296.62 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.70%
Yıllık tahmin:
69.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.57 EUR
Maksimum:
455.18 EUR (61.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.37% (455.18 EUR)
Varlığa göre:
61.40% (133.39 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|215
|Usa500
|162
|EURUSD
|100
|USDJPY
|52
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|11
|Bra50Oct25
|11
|Aus200
|4
|AUDCAD
|4
|BrentAug25
|4
|NZDUSD
|3
|MinDolMay25
|2
|Bra50
|1
|ChinaA50
|1
|EURAUD
|1
|Bra50Jun25
|1
|Usa500Jun25
|1
|MinDolJul25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|230
|Usa500
|-85
|EURUSD
|125
|USDJPY
|-133
|GBPUSD
|-29
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|2
|Bra50Oct25
|19
|Aus200
|0
|AUDCAD
|0
|BrentAug25
|-326
|NZDUSD
|7
|MinDolMay25
|0
|Bra50
|2
|ChinaA50
|0
|EURAUD
|2
|Bra50Jun25
|0
|Usa500Jun25
|-27
|MinDolJul25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|28K
|Usa500
|4.9K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|3.4K
|EURJPY
|412
|Bra50Oct25
|5.1K
|Aus200
|-2.2K
|AUDCAD
|-364
|BrentAug25
|-729
|NZDUSD
|716
|MinDolMay25
|250
|Bra50
|227
|ChinaA50
|3
|EURAUD
|269
|Bra50Jun25
|25
|Usa500Jun25
|-5.5K
|MinDolJul25
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.50 EUR
En kötü işlem: -296 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.74 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTrades-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 210
|
Darwinex-Live
|0.18 × 872
|
QTrade-Server
|0.20 × 41560
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.23 × 114
|
ActivTrades-Server
|0.26 × 30329
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.85 × 231
|
Alpari-MT5
|1.13 × 17115
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.26 × 285
|
BCS5-Real
|1.63 × 465
|
ForexTime-MT5
|1.81 × 133
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|2.55 × 88
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|3.08 × 641
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.26 × 128
|
MetisEtrade-MT5
|3.50 × 8
|
Weltrade-Server
|4.47 × 32
|
XMUK-MT5
|4.50 × 4
|
VantageFX-Trader
|4.63 × 910
İnceleme yok
