Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -45%
ActivTrades-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
627
Kârla kapanan işlemler:
424 (67.62%)
Zararla kapanan işlemler:
203 (32.38%)
En iyi işlem:
57.50 EUR
En kötü işlem:
-296.22 EUR
Brüt kâr:
1 373.01 EUR (183 720 pips)
Brüt zarar:
-1 541.68 EUR (139 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (23.03 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
124.82 EUR (18)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
97.34%
Maks. mevduat yükü:
183.55%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.37
Alış işlemleri:
451 (71.93%)
Satış işlemleri:
176 (28.07%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.27 EUR
Ortalama kâr:
3.24 EUR
Ortalama zarar:
-7.59 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-23.74 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-296.62 EUR (2)
Aylık büyüme:
5.70%
Yıllık tahmin:
69.19%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.57 EUR
Maksimum:
455.18 EUR (61.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.37% (455.18 EUR)
Varlığa göre:
61.40% (133.39 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 100
USDJPY 52
GBPUSD 35
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD 125
USDJPY -133
GBPUSD -29
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 11K
USDJPY -1.3K
GBPUSD -1.8K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.50 EUR
En kötü işlem: -296 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.03 EUR
Maksimum ardışık zarar: -23.74 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTrades-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alfa1162
Ayda 30 USD
-45%
0
0
USD
230
EUR
23
0%
627
67%
97%
0.89
-0.27
EUR
71%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.