Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 Bewertungen
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
ActivTrades-Server
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
673
Gewinntrades:
464 (68.94%)
Verlusttrades:
209 (31.05%)
Bester Trade:
57.50 EUR
Schlechtester Trade:
-296.22 EUR
Bruttoprofit:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
Bruttoverlust:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (23.03 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
124.82 EUR (18)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
92.24%
Max deposit load:
199.20%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
14 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.50
Long-Positionen:
481 (71.47%)
Short-Positionen:
192 (28.53%)
Profit-Faktor:
0.84
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.40 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.05 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.06 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-23.74 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.62 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
17.98%
Jahresprognose:
218.16%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
301.44 EUR
Maximaler:
541.05 EUR (73.40%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.82% (541.05 EUR)
Kapital:
61.40% (133.39 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 112
USDJPY 77
GBPUSD 39
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
UsaIndDec25 5
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD -24
USDJPY -114
GBPUSD -26
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
UsaIndDec25 11
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 10K
USDJPY 778
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
UsaIndDec25 222
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +57.50 EUR
Schlechtester Trade: -296 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.03 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.74 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTrades-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
noch 19 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
