- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
627
Profit Trade:
424 (67.62%)
Loss Trade:
203 (32.38%)
Best Trade:
57.50 EUR
Worst Trade:
-296.22 EUR
Profitto lordo:
1 373.01 EUR (183 720 pips)
Perdita lorda:
-1 541.68 EUR (139 928 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (23.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
124.82 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.34%
Massimo carico di deposito:
183.55%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
451 (71.93%)
Short Trade:
176 (28.07%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.27 EUR
Profitto medio:
3.24 EUR
Perdita media:
-7.59 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-23.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-296.62 EUR (2)
Crescita mensile:
5.70%
Previsione annuale:
69.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.57 EUR
Massimale:
455.18 EUR (61.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.37% (455.18 EUR)
Per equità:
61.40% (133.39 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|215
|Usa500
|162
|EURUSD
|100
|USDJPY
|52
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|11
|Bra50Oct25
|11
|Aus200
|4
|AUDCAD
|4
|BrentAug25
|4
|NZDUSD
|3
|MinDolMay25
|2
|Bra50
|1
|ChinaA50
|1
|EURAUD
|1
|Bra50Jun25
|1
|Usa500Jun25
|1
|MinDolJul25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|230
|Usa500
|-85
|EURUSD
|125
|USDJPY
|-133
|GBPUSD
|-29
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|2
|Bra50Oct25
|19
|Aus200
|0
|AUDCAD
|0
|BrentAug25
|-326
|NZDUSD
|7
|MinDolMay25
|0
|Bra50
|2
|ChinaA50
|0
|EURAUD
|2
|Bra50Jun25
|0
|Usa500Jun25
|-27
|MinDolJul25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|28K
|Usa500
|4.9K
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|-1.3K
|GBPUSD
|-1.8K
|GBPJPY
|3.4K
|EURJPY
|412
|Bra50Oct25
|5.1K
|Aus200
|-2.2K
|AUDCAD
|-364
|BrentAug25
|-729
|NZDUSD
|716
|MinDolMay25
|250
|Bra50
|227
|ChinaA50
|3
|EURAUD
|269
|Bra50Jun25
|25
|Usa500Jun25
|-5.5K
|MinDolJul25
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.50 EUR
Worst Trade: -296 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.74 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTrades-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 210
|
Darwinex-Live
|0.18 × 872
|
QTrade-Server
|0.20 × 41560
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.23 × 114
|
ActivTrades-Server
|0.26 × 30329
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.85 × 231
|
Alpari-MT5
|1.13 × 17115
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.26 × 285
|
BCS5-Real
|1.63 × 465
|
ForexTime-MT5
|1.81 × 133
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|2.55 × 88
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|3.08 × 641
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.26 × 128
|
MetisEtrade-MT5
|3.50 × 8
|
Weltrade-Server
|4.47 × 32
|
XMUK-MT5
|4.50 × 4
|
VantageFX-Trader
|4.63 × 910
