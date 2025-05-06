SegnaliSezioni
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -45%
ActivTrades-Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
627
Profit Trade:
424 (67.62%)
Loss Trade:
203 (32.38%)
Best Trade:
57.50 EUR
Worst Trade:
-296.22 EUR
Profitto lordo:
1 373.01 EUR (183 720 pips)
Perdita lorda:
-1 541.68 EUR (139 928 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (23.03 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
124.82 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
97.34%
Massimo carico di deposito:
183.55%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.37
Long Trade:
451 (71.93%)
Short Trade:
176 (28.07%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.27 EUR
Profitto medio:
3.24 EUR
Perdita media:
-7.59 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-23.74 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-296.62 EUR (2)
Crescita mensile:
5.70%
Previsione annuale:
69.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.57 EUR
Massimale:
455.18 EUR (61.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.37% (455.18 EUR)
Per equità:
61.40% (133.39 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 100
USDJPY 52
GBPUSD 35
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD 125
USDJPY -133
GBPUSD -29
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 11K
USDJPY -1.3K
GBPUSD -1.8K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.50 EUR
Worst Trade: -296 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +23.03 EUR
Massima perdita consecutiva: -23.74 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTrades-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
19 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
