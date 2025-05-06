SinaisSeções
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 comentários
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -70%
ActivTrades-Server
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
673
Negociações com lucro:
464 (68.94%)
Negociações com perda:
209 (31.05%)
Melhor negociação:
57.50 EUR
Pior negociação:
-296.22 EUR
Lucro bruto:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
Perda bruta:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (23.03 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
124.82 EUR (18)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
92.24%
Depósito máximo carregado:
199.20%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
14 horas
Fator de recuperação:
-0.50
Negociações longas:
481 (71.47%)
Negociações curtas:
192 (28.53%)
Fator de lucro:
0.84
Valor esperado:
-0.40 EUR
Lucro médio:
3.05 EUR
Perda média:
-8.06 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-23.74 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-296.62 EUR (2)
Crescimento mensal:
17.98%
Previsão anual:
218.16%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
301.44 EUR
Máximo:
541.05 EUR (73.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.82% (541.05 EUR)
Pelo Capital Líquido:
61.40% (133.39 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 112
USDJPY 77
GBPUSD 39
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
UsaIndDec25 5
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD -24
USDJPY -114
GBPUSD -26
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
UsaIndDec25 11
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 10K
USDJPY 778
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
UsaIndDec25 222
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +57.50 EUR
Pior negociação: -296 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.03 EUR
Máxima perda consecutiva: -23.74 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTrades-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
Sem comentários
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Alfa1162
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
143
EUR
35
0%
673
68%
92%
0.83
-0.40
EUR
85%
1:30
