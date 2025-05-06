SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Alfa1162
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -45%
ActivTrades-Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
627
Bénéfice trades:
424 (67.62%)
Perte trades:
203 (32.38%)
Meilleure transaction:
57.50 EUR
Pire transaction:
-296.22 EUR
Bénéfice brut:
1 373.01 EUR (183 720 pips)
Perte brute:
-1 541.68 EUR (139 928 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (23.03 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
124.82 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
97.34%
Charge de dépôt maximale:
183.55%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
451 (71.93%)
Courts trades:
176 (28.07%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.27 EUR
Bénéfice moyen:
3.24 EUR
Perte moyenne:
-7.59 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-23.74 EUR)
Perte consécutive maximale:
-296.62 EUR (2)
Croissance mensuelle:
5.70%
Prévision annuelle:
69.19%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.57 EUR
Maximal:
455.18 EUR (61.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.37% (455.18 EUR)
Par fonds propres:
61.40% (133.39 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 100
USDJPY 52
GBPUSD 35
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD 125
USDJPY -133
GBPUSD -29
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 11K
USDJPY -1.3K
GBPUSD -1.8K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.50 EUR
Pire transaction: -296 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.03 EUR
Perte consécutive maximale: -23.74 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTrades-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
19 plus...
Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 09:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 08:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.10 23:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 14:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 07:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 03:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 01:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Copier

