Всего трейдов:
673
Прибыльных трейдов:
464 (68.94%)
Убыточных трейдов:
209 (31.05%)
Лучший трейд:
57.50 EUR
Худший трейд:
-296.22 EUR
Общая прибыль:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
Общий убыток:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.03 EUR)
Макс. прибыль в серии:
124.82 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
92.24%
Макс. загрузка депозита:
199.20%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
481 (71.47%)
Коротких трейдов:
192 (28.53%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.40 EUR
Средняя прибыль:
3.05 EUR
Средний убыток:
-8.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-23.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-296.62 EUR (2)
Прирост в месяц:
17.98%
Годовой прогноз:
218.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
301.44 EUR
Максимальная:
541.05 EUR (73.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.82% (541.05 EUR)
По эквити:
61.40% (133.39 EUR)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +57.50 EUR
Худший трейд: -296 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.03 EUR
Макс. убыток в серии: -23.74 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTrades-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 210
|
Darwinex-Live
|0.18 × 872
|
QTrade-Server
|0.20 × 41560
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.23 × 114
|
ActivTrades-Server
|0.26 × 30329
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.85 × 231
|
Alpari-MT5
|1.13 × 17115
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.26 × 285
|
BCS5-Real
|1.63 × 465
|
ForexTime-MT5
|1.81 × 133
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|2.55 × 88
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|3.08 × 641
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.26 × 128
|
MetisEtrade-MT5
|3.50 × 8
|
Weltrade-Server
|4.47 × 32
|
XMUK-MT5
|4.50 × 4
|
VantageFX-Trader
|4.63 × 910
