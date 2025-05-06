СигналыРазделы
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 отзывов
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -70%
ActivTrades-Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
673
Прибыльных трейдов:
464 (68.94%)
Убыточных трейдов:
209 (31.05%)
Лучший трейд:
57.50 EUR
Худший трейд:
-296.22 EUR
Общая прибыль:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
Общий убыток:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (23.03 EUR)
Макс. прибыль в серии:
124.82 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
92.24%
Макс. загрузка депозита:
199.20%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.50
Длинных трейдов:
481 (71.47%)
Коротких трейдов:
192 (28.53%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-0.40 EUR
Средняя прибыль:
3.05 EUR
Средний убыток:
-8.06 EUR
Макс. серия проигрышей:
12 (-23.74 EUR)
Макс. убыток в серии:
-296.62 EUR (2)
Прирост в месяц:
17.98%
Годовой прогноз:
218.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
301.44 EUR
Максимальная:
541.05 EUR (73.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.82% (541.05 EUR)
По эквити:
61.40% (133.39 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 112
USDJPY 77
GBPUSD 39
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
UsaIndDec25 5
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD -24
USDJPY -114
GBPUSD -26
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
UsaIndDec25 11
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 10K
USDJPY 778
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
UsaIndDec25 222
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +57.50 EUR
Худший трейд: -296 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.03 EUR
Макс. убыток в серии: -23.74 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTrades-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
Нет отзывов
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Alfa1162
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
143
EUR
35
0%
673
68%
92%
0.83
-0.40
EUR
85%
1:30
Копировать

