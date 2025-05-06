信号部分
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0条评论
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -70%
ActivTrades-Server
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
673
盈利交易:
464 (68.94%)
亏损交易:
209 (31.05%)
最好交易:
57.50 EUR
最差交易:
-296.22 EUR
毛利:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
毛利亏损:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
最大连续赢利:
22 (23.03 EUR)
最大连续盈利:
124.82 EUR (18)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
92.24%
最大入金加载:
199.20%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.50
长期交易:
481 (71.47%)
短期交易:
192 (28.53%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-0.40 EUR
平均利润:
3.05 EUR
平均损失:
-8.06 EUR
最大连续失误:
12 (-23.74 EUR)
最大连续亏损:
-296.62 EUR (2)
每月增长:
17.98%
年度预测:
218.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
301.44 EUR
最大值:
541.05 EUR (73.40%)
相对跌幅:
结余:
84.82% (541.05 EUR)
净值:
61.40% (133.39 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 112
USDJPY 77
GBPUSD 39
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
UsaIndDec25 5
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD -24
USDJPY -114
GBPUSD -26
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
UsaIndDec25 11
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 10K
USDJPY 778
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
UsaIndDec25 222
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +57.50 EUR
最差交易: -296 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.03 EUR
最大连续亏损: -23.74 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTrades-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
19 更多...
没有评论
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 15:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
