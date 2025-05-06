- 자본
- 축소
트레이드:
673
이익 거래:
464 (68.94%)
손실 거래:
209 (31.05%)
최고의 거래:
57.50 EUR
최악의 거래:
-296.22 EUR
총 수익:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
총 손실:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
연속 최대 이익:
22 (23.03 EUR)
연속 최대 이익:
124.82 EUR (18)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
92.24%
최대 입금량:
199.20%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
481 (71.47%)
숏(주식차입매도):
192 (28.53%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.40 EUR
평균 이익:
3.05 EUR
평균 손실:
-8.06 EUR
연속 최대 손실:
12 (-23.74 EUR)
연속 최대 손실:
-296.62 EUR (2)
월별 성장률:
7.77%
연간 예측:
95.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
301.44 EUR
최대한의:
541.05 EUR (73.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.82% (541.05 EUR)
자본금별:
61.40% (133.39 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|215
|Usa500
|162
|EURUSD
|112
|USDJPY
|77
|GBPUSD
|39
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|11
|Bra50Oct25
|11
|UsaIndDec25
|5
|Aus200
|4
|AUDCAD
|4
|BrentAug25
|4
|NZDUSD
|3
|MinDolMay25
|2
|Bra50
|1
|ChinaA50
|1
|EURAUD
|1
|Bra50Jun25
|1
|Usa500Jun25
|1
|MinDolJul25
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|230
|Usa500
|-85
|EURUSD
|-24
|USDJPY
|-114
|GBPUSD
|-26
|GBPJPY
|21
|EURJPY
|2
|Bra50Oct25
|19
|UsaIndDec25
|11
|Aus200
|0
|AUDCAD
|0
|BrentAug25
|-326
|NZDUSD
|7
|MinDolMay25
|0
|Bra50
|2
|ChinaA50
|0
|EURAUD
|2
|Bra50Jun25
|0
|Usa500Jun25
|-27
|MinDolJul25
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|28K
|Usa500
|4.9K
|EURUSD
|10K
|USDJPY
|778
|GBPUSD
|-1.4K
|GBPJPY
|3.4K
|EURJPY
|412
|Bra50Oct25
|5.1K
|UsaIndDec25
|222
|Aus200
|-2.2K
|AUDCAD
|-364
|BrentAug25
|-729
|NZDUSD
|716
|MinDolMay25
|250
|Bra50
|227
|ChinaA50
|3
|EURAUD
|269
|Bra50Jun25
|25
|Usa500Jun25
|-5.5K
|MinDolJul25
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +57.50 EUR
최악의 거래: -296 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.03 EUR
연속 최대 손실: -23.74 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTrades-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.13 × 16
|
ICMarkets-MT5
|0.16 × 210
|
Darwinex-Live
|0.18 × 872
|
QTrade-Server
|0.20 × 41560
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.23 × 114
|
ActivTrades-Server
|0.26 × 30329
|
BenchMark-Server
|0.50 × 14
|
AdmiralMarkets-Live
|0.51 × 37
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.82 × 17
|
AdmiralUK-MT5
|0.85 × 231
|
Alpari-MT5
|1.13 × 17115
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.26 × 285
|
BCS5-Real
|1.63 × 465
|
ForexTime-MT5
|1.81 × 133
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|2.55 × 88
|
HTOTAL.RU-MT5
|2.57 × 14
|
SwissquoteLtd-Server
|3.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|3.08 × 641
|
ForexTimeFXTM-MT5
|3.26 × 128
|
MetisEtrade-MT5
|3.50 × 8
|
Weltrade-Server
|4.47 × 32
|
XMUK-MT5
|4.50 × 4
|
VantageFX-Trader
|4.63 × 910
