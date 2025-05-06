시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Alfa1162
Deucir Neves

Alfa1162

Deucir Neves
0 리뷰
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -70%
ActivTrades-Server
1:30
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
673
이익 거래:
464 (68.94%)
손실 거래:
209 (31.05%)
최고의 거래:
57.50 EUR
최악의 거래:
-296.22 EUR
총 수익:
1 414.13 EUR (188 739 pips)
총 손실:
-1 684.53 EUR (143 659 pips)
연속 최대 이익:
22 (23.03 EUR)
연속 최대 이익:
124.82 EUR (18)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
92.24%
최대 입금량:
199.20%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.50
롱(주식매수):
481 (71.47%)
숏(주식차입매도):
192 (28.53%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.40 EUR
평균 이익:
3.05 EUR
평균 손실:
-8.06 EUR
연속 최대 손실:
12 (-23.74 EUR)
연속 최대 손실:
-296.62 EUR (2)
월별 성장률:
7.77%
연간 예측:
95.83%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
301.44 EUR
최대한의:
541.05 EUR (73.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.82% (541.05 EUR)
자본금별:
61.40% (133.39 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 215
Usa500 162
EURUSD 112
USDJPY 77
GBPUSD 39
GBPJPY 18
EURJPY 11
Bra50Oct25 11
UsaIndDec25 5
Aus200 4
AUDCAD 4
BrentAug25 4
NZDUSD 3
MinDolMay25 2
Bra50 1
ChinaA50 1
EURAUD 1
Bra50Jun25 1
Usa500Jun25 1
MinDolJul25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 230
Usa500 -85
EURUSD -24
USDJPY -114
GBPUSD -26
GBPJPY 21
EURJPY 2
Bra50Oct25 19
UsaIndDec25 11
Aus200 0
AUDCAD 0
BrentAug25 -326
NZDUSD 7
MinDolMay25 0
Bra50 2
ChinaA50 0
EURAUD 2
Bra50Jun25 0
Usa500Jun25 -27
MinDolJul25 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD 28K
Usa500 4.9K
EURUSD 10K
USDJPY 778
GBPUSD -1.4K
GBPJPY 3.4K
EURJPY 412
Bra50Oct25 5.1K
UsaIndDec25 222
Aus200 -2.2K
AUDCAD -364
BrentAug25 -729
NZDUSD 716
MinDolMay25 250
Bra50 227
ChinaA50 3
EURAUD 269
Bra50Jun25 25
Usa500Jun25 -5.5K
MinDolJul25 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +57.50 EUR
최악의 거래: -296 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23.03 EUR
연속 최대 손실: -23.74 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTrades-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ForexTime-Live01
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.13 × 16
ICMarkets-MT5
0.16 × 210
Darwinex-Live
0.18 × 872
QTrade-Server
0.20 × 41560
AdmiralMarkets-MT5
0.23 × 114
ActivTrades-Server
0.26 × 30329
BenchMark-Server
0.50 × 14
AdmiralMarkets-Live
0.51 × 37
ForexTimeFXTM-Live01
0.82 × 17
AdmiralUK-MT5
0.85 × 231
Alpari-MT5
1.13 × 17115
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.26 × 285
BCS5-Real
1.63 × 465
ForexTime-MT5
1.81 × 133
RoboForexEU-MetaTrader 5
2.55 × 88
HTOTAL.RU-MT5
2.57 × 14
SwissquoteLtd-Server
3.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
3.08 × 641
ForexTimeFXTM-MT5
3.26 × 128
MetisEtrade-MT5
3.50 × 8
Weltrade-Server
4.47 × 32
XMUK-MT5
4.50 × 4
VantageFX-Trader
4.63 × 910
19 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 10:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.19 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 02:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 23:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 19:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 13:24
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 06:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 05:15
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 04:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 03:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 09:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 13:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 00:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.31 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 14:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Alfa1162
월별 30 USD
-70%
0
0
USD
143
EUR
35
0%
673
68%
92%
0.83
-0.40
EUR
85%
1:30
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.