리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTrades-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 ForexTime-Live01 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.13 × 16 ICMarkets-MT5 0.16 × 210 Darwinex-Live 0.18 × 872 QTrade-Server 0.20 × 41560 AdmiralMarkets-MT5 0.23 × 114 ActivTrades-Server 0.26 × 30329 BenchMark-Server 0.50 × 14 AdmiralMarkets-Live 0.51 × 37 ForexTimeFXTM-Live01 0.82 × 17 AdmiralUK-MT5 0.85 × 231 Alpari-MT5 1.13 × 17115 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.26 × 285 BCS5-Real 1.63 × 465 ForexTime-MT5 1.81 × 133 RoboForexEU-MetaTrader 5 2.55 × 88 HTOTAL.RU-MT5 2.57 × 14 SwissquoteLtd-Server 3.00 × 1 ActivTradesCorp-Server 3.08 × 641 ForexTimeFXTM-MT5 3.26 × 128 MetisEtrade-MT5 3.50 × 8 Weltrade-Server 4.47 × 32 XMUK-MT5 4.50 × 4 VantageFX-Trader 4.63 × 910 19 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오