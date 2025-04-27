- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
125 (56.30%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (43.69%)
En iyi işlem:
482.36 USD
En kötü işlem:
-300.78 USD
Brüt kâr:
5 983.38 USD (1 681 971 pips)
Brüt zarar:
-3 797.12 USD (1 206 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (399.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
607.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
54.51%
Maks. mevduat yükü:
3.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
180 (81.08%)
Satış işlemleri:
42 (18.92%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
9.85 USD
Ortalama kâr:
47.87 USD
Ortalama zarar:
-39.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-173.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-449.32 USD (3)
Aylık büyüme:
28.50%
Yıllık tahmin:
345.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.83 USD
Maksimum:
794.58 USD (77.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.86% (794.44 USD)
Varlığa göre:
12.74% (316.17 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +482.36 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +399.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.67 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
İnceleme yok
