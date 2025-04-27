SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Breakout H1 All Green
Daophet Seng Athit

Gold Breakout H1 All Green

Daophet Seng Athit
0 inceleme
Güvenilirlik
34 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 211%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
222
Kârla kapanan işlemler:
125 (56.30%)
Zararla kapanan işlemler:
97 (43.69%)
En iyi işlem:
482.36 USD
En kötü işlem:
-300.78 USD
Brüt kâr:
5 983.38 USD (1 681 971 pips)
Brüt zarar:
-3 797.12 USD (1 206 199 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (399.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
607.50 USD (5)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
54.51%
Maks. mevduat yükü:
3.26%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.75
Alış işlemleri:
180 (81.08%)
Satış işlemleri:
42 (18.92%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
9.85 USD
Ortalama kâr:
47.87 USD
Ortalama zarar:
-39.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-173.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-449.32 USD (3)
Aylık büyüme:
28.50%
Yıllık tahmin:
345.79%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
159.83 USD
Maksimum:
794.58 USD (77.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.86% (794.44 USD)
Varlığa göre:
12.74% (316.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 212
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 100K
BTCUSD 375K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +482.36 USD
En kötü işlem: -301 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +399.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -173.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.67 × 9
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
Exness-MT5Real28
2.95 × 19
67 daha fazla...
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
İnceleme yok
2025.12.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 19:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 18:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.06 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
