- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
129 (56.33%)
Verlusttrades:
100 (43.67%)
Bester Trade:
482.36 USD
Schlechtester Trade:
-300.78 USD
Bruttoprofit:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
Bruttoverlust:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (399.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
607.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
55.51%
Max deposit load:
3.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
187 (81.66%)
Short-Positionen:
42 (18.34%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
8.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-173.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-449.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
25.45%
Jahresprognose:
308.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
159.83 USD
Maximaler:
794.58 USD (77.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.86% (794.44 USD)
Kapital:
20.79% (825.07 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +482.36 USD
Schlechtester Trade: -301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +399.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.44 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
noch 67 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
