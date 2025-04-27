SignaleKategorien
Daophet Seng Athit

Gold Breakout H1 All Green

Daophet Seng Athit
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
129 (56.33%)
Verlusttrades:
100 (43.67%)
Bester Trade:
482.36 USD
Schlechtester Trade:
-300.78 USD
Bruttoprofit:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
Bruttoverlust:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (399.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
607.50 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
55.51%
Max deposit load:
3.26%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
15
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
2.53
Long-Positionen:
187 (81.66%)
Short-Positionen:
42 (18.34%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
8.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
46.41 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-173.44 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-449.32 USD (3)
Wachstum pro Monat :
25.45%
Jahresprognose:
308.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
159.83 USD
Maximaler:
794.58 USD (77.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.86% (794.44 USD)
Kapital:
20.79% (825.07 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 219
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 375K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +482.36 USD
Schlechtester Trade: -301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +399.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -173.44 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
noch 67 ...
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Keine Bewertungen
2025.12.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 19:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 18:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.06 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
