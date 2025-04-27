- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
229
Transacciones Rentables:
129 (56.33%)
Transacciones Irrentables:
100 (43.67%)
Mejor transacción:
482.36 USD
Peor transacción:
-300.78 USD
Beneficio Bruto:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (399.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
607.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
55.51%
Carga máxima del depósito:
3.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
187 (81.66%)
Transacciones Cortas:
42 (18.34%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
8.79 USD
Beneficio medio:
46.41 USD
Pérdidas medias:
-39.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-173.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-449.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.45%
Pronóstico anual:
308.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.83 USD
Máxima:
794.58 USD (77.69%)
Reducción relativa:
De balance:
28.86% (794.44 USD)
De fondos:
12.82% (538.72 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +482.36 USD
Peor transacción: -301 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +399.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
otros 67...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
198%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
35
100%
229
56%
56%
1.50
8.79
USD
USD
29%
1:500