Señales / MetaTrader 5 / Gold Breakout H1 All Green
Daophet Seng Athit

Gold Breakout H1 All Green

Daophet Seng Athit
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
229
Transacciones Rentables:
129 (56.33%)
Transacciones Irrentables:
100 (43.67%)
Mejor transacción:
482.36 USD
Peor transacción:
-300.78 USD
Beneficio Bruto:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (399.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
607.50 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
55.51%
Carga máxima del depósito:
3.26%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
2.53
Transacciones Largas:
187 (81.66%)
Transacciones Cortas:
42 (18.34%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
8.79 USD
Beneficio medio:
46.41 USD
Pérdidas medias:
-39.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-173.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-449.32 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.45%
Pronóstico anual:
308.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.83 USD
Máxima:
794.58 USD (77.69%)
Reducción relativa:
De balance:
28.86% (794.44 USD)
De fondos:
12.82% (538.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 219
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 375K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +482.36 USD
Peor transacción: -301 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +399.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -173.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
otros 67...
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
No hay comentarios
2025.12.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 19:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 18:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.06 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
