交易:
224
盈利交易:
127 (56.69%)
亏损交易:
97 (43.30%)
最好交易:
482.36 USD
最差交易:
-300.78 USD
毛利:
5 985.44 USD (1 682 185 pips)
毛利亏损:
-3 797.24 USD (1 206 199 pips)
最大连续赢利:
9 (399.77 USD)
最大连续盈利:
607.50 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
54.51%
最大入金加载:
3.26%
最近交易:
28 几分钟前
每周交易:
10
平均持有时间:
22 小时
采收率:
2.75
长期交易:
182 (81.25%)
短期交易:
42 (18.75%)
利润因子:
1.58
预期回报:
9.77 USD
平均利润:
47.13 USD
平均损失:
-39.15 USD
最大连续失误:
7 (-173.44 USD)
最大连续亏损:
-449.32 USD (3)
每月增长:
30.39%
年度预测:
368.70%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
159.83 USD
最大值:
794.58 USD (77.69%)
相对跌幅:
结余:
28.86% (794.44 USD)
净值:
12.82% (538.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|214
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|101K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +482.36 USD
最差交易: -301 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +399.77 USD
最大连续亏损: -173.44 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
|
Exness-MT5Real28
|2.95 × 19
