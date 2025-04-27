- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
229
利益トレード:
129 (56.33%)
損失トレード:
100 (43.67%)
ベストトレード:
482.36 USD
最悪のトレード:
-300.78 USD
総利益:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
総損失:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
最大連続の勝ち:
9 (399.77 USD)
最大連続利益:
607.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
55.51%
最大入金額:
3.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
187 (81.66%)
短いトレード:
42 (18.34%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
8.79 USD
平均利益:
46.41 USD
平均損失:
-39.74 USD
最大連続の負け:
7 (-173.44 USD)
最大連続損失:
-449.32 USD (3)
月間成長:
25.45%
年間予想:
308.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.83 USD
最大の:
794.58 USD (77.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.86% (794.44 USD)
エクイティによる:
12.82% (538.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +482.36 USD
最悪のトレード: -301 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +399.77 USD
最大連続損失: -173.44 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
67 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
198%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
35
100%
229
56%
56%
1.50
8.79
USD
USD
29%
1:500