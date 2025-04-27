シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Breakout H1 All Green
Daophet Seng Athit

Gold Breakout H1 All Green

Daophet Seng Athit
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 198%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
229
利益トレード:
129 (56.33%)
損失トレード:
100 (43.67%)
ベストトレード:
482.36 USD
最悪のトレード:
-300.78 USD
総利益:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
総損失:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
最大連続の勝ち:
9 (399.77 USD)
最大連続利益:
607.50 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
55.51%
最大入金額:
3.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
2.53
長いトレード:
187 (81.66%)
短いトレード:
42 (18.34%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
8.79 USD
平均利益:
46.41 USD
平均損失:
-39.74 USD
最大連続の負け:
7 (-173.44 USD)
最大連続損失:
-449.32 USD (3)
月間成長:
25.45%
年間予想:
308.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
159.83 USD
最大の:
794.58 USD (77.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.86% (794.44 USD)
エクイティによる:
12.82% (538.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 219
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 96K
BTCUSD 375K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +482.36 USD
最悪のトレード: -301 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +399.77 USD
最大連続損失: -173.44 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
67 より多く...
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
レビューなし
2025.12.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 19:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 18:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.06 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Breakout H1 All Green
30 USD/月
198%
0
0
USD
4K
USD
35
100%
229
56%
56%
1.50
8.79
USD
29%
1:500
コピー

