Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
125 (56.30%)
Убыточных трейдов:
97 (43.69%)
Лучший трейд:
482.36 USD
Худший трейд:
-300.78 USD
Общая прибыль:
5 983.38 USD (1 681 971 pips)
Общий убыток:
-3 797.12 USD (1 206 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (399.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
607.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
54.51%
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
180 (81.08%)
Коротких трейдов:
42 (18.92%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
9.85 USD
Средняя прибыль:
47.87 USD
Средний убыток:
-39.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-173.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-449.32 USD (3)
Прирост в месяц:
30.31%
Годовой прогноз:
367.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.83 USD
Максимальная:
794.58 USD (77.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.86% (794.44 USD)
По эквити:
12.82% (538.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|212
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|100K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +482.36 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +399.77 USD
Макс. убыток в серии: -173.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
