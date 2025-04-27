СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold Breakout H1 All Green
Daophet Seng Athit

Gold Breakout H1 All Green

Daophet Seng Athit
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 211%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
222
Прибыльных трейдов:
125 (56.30%)
Убыточных трейдов:
97 (43.69%)
Лучший трейд:
482.36 USD
Худший трейд:
-300.78 USD
Общая прибыль:
5 983.38 USD (1 681 971 pips)
Общий убыток:
-3 797.12 USD (1 206 199 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (399.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
607.50 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
54.51%
Макс. загрузка депозита:
3.26%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
2.75
Длинных трейдов:
180 (81.08%)
Коротких трейдов:
42 (18.92%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
9.85 USD
Средняя прибыль:
47.87 USD
Средний убыток:
-39.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-173.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-449.32 USD (3)
Прирост в месяц:
30.31%
Годовой прогноз:
367.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
159.83 USD
Максимальная:
794.58 USD (77.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.86% (794.44 USD)
По эквити:
12.82% (538.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 212
BTCUSD 10
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
BTCUSD 27
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 100K
BTCUSD 375K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +482.36 USD
Худший трейд: -301 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +399.77 USD
Макс. убыток в серии: -173.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 4
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
OxSecurities-Live
0.50 × 2
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
XMGlobal-MT5 2
2.00 × 26
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
2.89 × 89
еще 67...
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Нет отзывов
2025.12.08 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 13:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 23:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 12:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 22:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.30 01:41
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 21:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 08:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 02:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.31 19:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 18:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.06 18:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.