- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
229
Negociações com lucro:
129 (56.33%)
Negociações com perda:
100 (43.67%)
Melhor negociação:
482.36 USD
Pior negociação:
-300.78 USD
Lucro bruto:
5 987.20 USD (1 682 367 pips)
Perda bruta:
-3 973.59 USD (1 210 677 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (399.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
607.50 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
55.51%
Depósito máximo carregado:
3.26%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
2.53
Negociações longas:
187 (81.66%)
Negociações curtas:
42 (18.34%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
8.79 USD
Lucro médio:
46.41 USD
Perda média:
-39.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-173.44 USD)
Máxima perda consecutiva:
-449.32 USD (3)
Crescimento mensal:
25.45%
Previsão anual:
308.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
159.83 USD
Máximo:
794.58 USD (77.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.86% (794.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.82% (538.72 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|219
|BTCUSD
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|27
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|96K
|BTCUSD
|375K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +482.36 USD
Pior negociação: -301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +399.77 USD
Máxima perda consecutiva: -173.44 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
XMGlobal-MT5 2
|2.00 × 26
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|2.89 × 89
67 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
This signal from EA 100%
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Robot https://www.mql5.com/en/market/product/159404
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
198%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
35
100%
229
56%
56%
1.50
8.79
USD
USD
29%
1:500