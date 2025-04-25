- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
61
Kârla kapanan işlemler:
44 (72.13%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (27.87%)
En iyi işlem:
9.84 USD
En kötü işlem:
-30.53 USD
Brüt kâr:
200.86 USD (11 874 pips)
Brüt zarar:
-183.30 USD (8 259 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (61.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.60 USD (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
26.95%
Maks. mevduat yükü:
8.73%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
27 (44.26%)
Satış işlemleri:
34 (55.74%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
4.57 USD
Ortalama zarar:
-10.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-170.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-170.57 USD (8)
Aylık büyüme:
-27.75%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
171.13 USD (28.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.88% (170.88 USD)
Varlığa göre:
38.80% (229.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|18
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.84 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +61.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -170.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
4%
0
0
USD
USD
428
USD
USD
22
100%
61
72%
27%
1.09
0.29
USD
USD
39%
1:500