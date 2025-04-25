- Crescimento
Negociações:
82
Negociações com lucro:
61 (74.39%)
Negociações com perda:
21 (25.61%)
Melhor negociação:
9.84 USD
Pior negociação:
-30.53 USD
Lucro bruto:
234.73 USD (14 270 pips)
Perda bruta:
-190.74 USD (8 768 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (61.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
62.60 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
24.34%
Depósito máximo carregado:
8.73%
Último negócio:
9 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.26
Negociações longas:
37 (45.12%)
Negociações curtas:
45 (54.88%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
3.85 USD
Perda média:
-9.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-170.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-170.57 USD (8)
Crescimento mensal:
3.48%
Previsão anual:
42.23%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
171.13 USD (28.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.88% (170.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.80% (229.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|82
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|44
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|5.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.84 USD
Pior negociação: -31 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +61.18 USD
Máxima perda consecutiva: -170.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
TTCM-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.15 × 20
|
TickmillUK-Live03
|0.18 × 38
|
ICMarketsSC-Live06
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live25
|0.26 × 70
|
ICMarketsSC-Live23
|0.31 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.31 × 16
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 12
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.55 × 49
|
ICMarkets-Live19
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live33
|0.75 × 28
|
Tickmill-Live02
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.11 × 45
|
FTMO-Server
|1.33 × 12
|
EquitiGroup-Live
|1.38 × 8
|
Tickmill-Live08
|1.41 × 79
|
MonetaMarkets-Live01
|1.48 × 65
|
ThreeTrader-Live
|1.57 × 7
|
Darwinex-Live
|1.59 × 129
|
VantageFXInternational-Live 5
|2.00 × 57
|
ICMarketsSC-Live14
|2.17 × 47
|
EightcapLtd-Real-4
|3.00 × 1
24 mais ...
